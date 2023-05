Matsa Resources Ltd.: Bohrergebnisse vom Fortitude-North Projekt

Matsa heute mit Bohrergebnissen vom Fortitude-North Projekt: Link Es wurden die ersten beiden Bohrungen des abgeschlossenen Programms veröffentlicht. Insgesamt hat Matsa Resources 20 weitere Bohrungen dort niedergebracht und wartet auf die Resultate. Erneut zwei gute Treffer auf dem Gebiet. Einmal 19 Meter mit 2,80 g/t Gold und einmal 11 Meter mit 3,8 g/t Gold, wobei von der erst genannten Bohrung noch der "oberer" Teil fehlt:Zusammen mit den Ergebnissen des vorherigen Programms, wird das Gebiet immer interessanter:Es wird spannend, wie die weiteren Bohrergebnisse aussehen, die noch im Labor sind. Sollte die Interpretation der Geologen stimmen (siehe folgender Querschnitt), dann müssten die noch nicht ausgewerteten Bohrungen ebenfalls mit guten Gehalten hereinkommen:Für mich sieht Fortitude North gut aus und das Unternehmen trifft dort nun regelmäßig auf starke Goldmineralisierungen. Die Frage ist, ob das System "zusammenhält" und wenn ja, wie weit sich die Mineralisierungen fortsetzen.Matsa hatte Ende März noch 1,85 Millionen AUD Cash, so dass die nächste Kapitalerhöhung nicht weit entfernt sein sollte.Die Aktie heute im Tagesverlauf bis 0,043 AUD nach oben, doch am Ende nur ein Plus von 8,33% auf 0,039 AUD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.