Silver Lake hat ebenfalls Angebot für St. Barbaras Leonora vorgelegt

Wie St. Barbara gestern meldete, erhielt das Unternehmen am Abend des 28. April 2023 ein unaufgefordertes, unverbindliches, indikatives und bedingtes Angebot von Silver Lake in Bezug auf den Verkauf von Leonora für 732 Mio. $.Dieses Angebot bestand aus einer Barzahlung in Höhe von 326 Mio. $ und 327,1 Mio. neuen Silver Lake-Aktien, die an St. Barbara ausgegeben werden sollten, mit einem Wert von 406 Mio. $. Silver Lake habe erklärt, dass die an St. Barbara auszugebenden Silver Lake-Aktien wohl im Rahmen einer Kapitalrückzahlung an die St. Barbara-Aktionäre ausgeschüttet würden.Der Vorstand von St. Barbara sei nach Einholung und Prüfung weiterer Informationen zu dem Schluss gekommen, dass die von Silver Lake angebotenen Bedingungen kein besseres Angebot als die Genesis-Transaktion darstellen.© Redaktion MinenPortal.de