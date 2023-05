Gold liefert neuen Allzeithöchststand von 2.078 USD und nun?

Quelle Chart: stock3

Schauen wir hierzu auf das ganz große Bild des edlen Metalls. Denn mit dem Touch des Levels von 2.078 USD wurde ein nominaler Höchststand markiert, welcher nunmehr auch ausgebaut werden sollte. Da wir den Blick auf den Monatschart richten, ist jetzt entscheidend, dass der Monatsschlussstand über 2.078 USD endet.Bis dahin vergehen zwar noch ein paar Wochen, mitsamt diverser Konjunkturdaten wie bspw. direkt morgen der US-Arbeitsmarktbericht (NFP), und doch erlaubt sich nunmehr ein langfristig positiver Ausblick in Richtung 2.140 bzw. rund 2.500 USD je Unze.Vermieden werden sollte nunmehr ein Rückfall unter das zuletzt umkämpfte Niveau von 2.000 USD. Notierungen darunter könnten durchaus wieder verstärkte Verkäufergruppen aktiveren und das Bild eintrüben. Wir werden Sie hier mit zeitnahen Updates auf Tageschartbasis & Co. auf dem Laufenden halten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.