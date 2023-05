Newmont-Fusion könnte weltgrößtes Goldbergbauunternehmen erschaffen

Der Vorstand des australischen Bergbauunternehmens Newcrest Mining hat das jüngste Übernahmeangebot des größeren Branchenunternehmens Newmont empfohlen, das das Zielunternehmen im vergangenen Monat mit 19,5 Mrd. USD bewertete. "Das jüngste Angebot ist eines, das der Vorstand vorbehaltlich einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung empfehlen würde", so Sherry Duhe, Interimschef von Newcrest, diese Woche, wie Oilprice.com berichtet."Diese Transaktion würde unsere Position als weltweit führendes Goldunternehmen stärken, indem wir zwei der führenden Goldproduzenten der Branche zusammenführen und den neuen Standard für einen sicheren, rentablen und verantwortungsvollen Bergbau setzen", erklärte Newmont-Chef Tom Palmer laut Reuters nach der Bekanntgabe des jüngsten Angebots. Newmont hatte erstmals im Februar ein unverbindliches Angebot für Newcrest unterbreitet, in dem das Unternehmen mit 16,9 Mrd. USD bewertet wurde, was Newcrest jedoch als zu niedrig ablehnte. Daraufhin versuchte es der Goldminenbetreiber erneut und versüßte das Angebot.Sollte der Deal zustande kommen, würde er Newmonts Goldproduktion deutlich erhöhen - doppelt so hoch wie die seines Konkurrenten Barrick Gold, wie Reuters berichtet. Es wäre außerdem der drittgrößte Deal, an dem ein australisches Unternehmen beteiligt ist, sowie der drittgrößte M&A-Deal in diesem Jahr, so die Nachrichtenagentur. Laut Bloomberg würde der Deal auch Newmonts Präsenz im Kupferbereich stärken: Das für die Energiewende wichtige Basismetall macht derzeit ein Viertel der Gesamtproduktion von Newcrest aus, doch das Unternehmen will diesen Anteil bis 2030 auf 50% steigern.© Redaktion GoldSeiten.de