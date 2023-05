GEZ illegal?, heimliche Verschärfung beim Heizen?, Gold und Silber weiter

Die Aufarbeitung der "Pandemie" läuft in den USA. In Texas müssen sich die einschlägigen Pharmaunternehmen schwerwiegenden Anschuldigungen stellen.In Deutschland erhitzt das Heizen weiter die Gemüter und im Umweltausschuß des Bundestages plädieren die Grünen sogar für weitere Verschärfungen!Verstößt die GEZ-Gebühr, wie sie heute deklariert wird, gegen das Grundgesetz? Die Juristin Michelle Michel sieht das genau so und plädiert für das Steuermodell.In den USA und woanders sind die Banken immer mehr in Bedrängnis und die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation vieler Menschen wird die Aktivseite der Banken weiter belasten. Auch die jüngsten Zinserhöhungen waren sicher nicht hilfreich.In Deutschland sinken die Einzelhandelsumsätze vom März 2022 zum März 2023 um real 10,3%.An der Comex fallen die registrierten Silberbestände weiter, die Null-Linien rücken näher.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)