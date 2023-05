Royal Gold wie Gold selbst mit neuem Rekordstand

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Im Rahmen des aufstrebenden Goldpreises, wollen wir heute das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. als bekannter Fels in der Brandung bewerten. Denn wie wir bereits in der Analyse vom 22. März feststellen dürften, befand und befindet sich das Unternehmen in einem stabilen Trend, welcher bei Notierungen über 125,00 USD weiteres Potenzial besaß. So geschehen, wollen wir uns heute den Details im Nachgang zuwenden.Mit dem Goldpreissprung der FED-Sitzung, siehe dazu HIER den gestrigen Beitrag zum Goldpreis sowie dem Monatsschart selbst, schossen auch die Notierungen der Aktie steil gen Norden. Mitsamt Up-Gap wurde dabei, erneut ähnlich dem Goldpreis, ein marginal neues Allzeithoch (exakt bei 147,82 USD) generiert. Durch die soeben veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten, welche stark ausgefallen sind, finden sich zunächst wieder Goldabflüsse wieder. Dies führt heute zu einem Tiefschlag und doch sollte Gold das Level von 2.000 USD je Unze per Monatsschluss behaupten – siehe dazu die oben aufgeführte Analyse. Die Aktie selbst dürfte daher heute schwächer in den Handel starten und wahrscheinlich mit einem Down-Gap das vorherige Up-Gap schließen. Dieses ist aus aktueller Einschätzung heraus jedoch nicht überzubewerten, solange das Level von 125,00 USD nicht wieder unterschritten wird.Oberhalb von 125,00 USD bleibt die Lage durchweg bullisch und mögliche Gewinnmitnahmen gefährden den Trend keineswegs. Selbst ein Rückgang in Richtung des EMA50 (rote Linie bei aktuell 130,43 USD) wäre nicht dramatisch, da die naheliegende Aufwärtstrendlinie zusätzliche Unterstützung bieten dürfte. Im Anschluss wäre eine tendenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich, was oberhalb von 147,82 USD weiteres Potenzial bis 161,50 USD bzw. rund 170,00 USD eröffnet. Unterhalb von 125,00 USD müsste man wiederum von einer längeren Gegenbewegung ausgehen, welche zunächst in Richtung von 116,00 USD führen sollte. Dort in diesem Bereich verweilt auch der EMA200 (grüne Linie bei aktuell 118,62 USD) und bietet zusätzlichen Halt, bevor darunter das Level von 109,17 USD auf die Agenda rücken dürfte.Eine Konsolidierung sollte erwartet werden. Dabei wären Abgaben bis ca. 130,00 bzw. 125,00 USD keinesfalls dramatisch, sodass es von diesem Niveau ausgehend wieder aufwärts gehen kann. Sollte ein neuer Rekordstand ausgebildet werden, sollte als nächstes die Niveaus von 161,50 USD und dem folgend von rund 170,00 USD interessant werden.Sollten sich die andeutende Konsolidierung, mit Kursen unterhalb von 125,00 USD ausdehnen, könnte sich eine Korrekturbewegung etablieren. Dabei wäre im weiteren Verlauf die Unterstützung von 116,00 USD interessant, bevor es im Ausdehnungsfall sogar bis zum Level von 109,17 USD abwärts gehen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.