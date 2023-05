Technische Marktanalyse vom 06.05.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Je nach dem bei welchem Chart-Anbieter man schaut, Gold hat mit einem Kurs zwischen 2.080 und 2.090 ein neues Rekordhoch erzielt. Dies konnte allerdings nicht lange gehalten werden. Im Handelsverlauf wurde das Rekordniveau allerdings wieder verlassen. Trotzdem befindet sich das Edelmetall natürlich weiterhin auf einem hohen Niveau. Zum Wochenschluss gab die beliebte Parallelwährung dann wieder nach, konnte sich aber über der 2.000er-Marke und über dem alten Widerstand halten. Insgesamt sieht die Lage bei Gold weiterhin vielversprechend aus.Leider muss ich es an dieser Stelle immer wieder betonen. Wenn die Ölpreise steigen, sind die Tankstellenbetreiber sehr schnell dabei, die Preise anzuheben. Bei einem Kurseinbruch, wie dieser zum Ende der vergangenen Woche zu beobachten war, hat sich nur extrem wenig an den Zapfsäulen getan. Die Technische Analyse hält für die aktuelle Lage wieder einmal etwas Besonderes bereit. Zuletzt wurde eine Intraday-Stimmungswende generiert, die einen Hammer darstellte. Dieser Hammer wurde am Freitag mit der Anstiegsbewegung bestätigt. Somit sollte der Wochenauftakt von steigenden Notierungen geprägt sein.Im Bereich von 1,10 USD hat der Euro einen latenten Widerstand aufgebaut. Dieser wurde zuletzt mehrmals über- und unterschritten. In dieser Phase hat sich ein Keil gebildet, der allerdings recht klein ist. Solche Aufwärtskeile werden oft nach unten aufgelöst. Im Zusammenspiel mit dem Widerstand, könnte dies dazu führen, dass eine Abwärtsbewegung bevorstehen könnte. Die Indikatoren helfen bei der Beurteilung nicht, da sich diese im neutralen Bereich befinden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.