Gold  Korrekturphase nach neuem Rekordhoch schon wieder vorbei?

Anfang März startete beim Goldpreis eine weitere Kaufwelle, die den Kurs des Edelmetalls über das bisherige Verlaufshoch bei 1.959 USD und den mittelfristigen Widerstand bei 1.998 USD antrieb. Am 04. Mai sprang der Wert zudem auch über das alte Allzeithoch und erreichte die neue Rekordmarke von 2.079 USD. Hier startete eine steile Korrektur, die zunächst aber an der Unterstützung bei 1.998 USD abgebremst wurde. Von dieser Marke prallte der Goldpreis nach oben ab.Sollte es den Bullen gelingen, den Kursrückgang schon bei 1.998 USD zu stoppen, könnte man sich nicht nur eine Korrekturausweitung bis 1.976 USD ersparen, sondern auch direkt wieder an das frische Rekordhoch steigen. In diesem Fall wäre oberhalb von 2.048 USD ein Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 2.079 und 2.100 USD zu rechnen. Darüber könnte der Wert das Kursziel bei 2.135 USD erreichen.Bricht der Kurs dagegen doch noch unter 1.998 USD ein und setzt Gold auch unter 1.976 USD zurück, wäre die Verteidigung der Unterstützung bei 1.959 USD essentiell. Andernfalls käme es schon zu Verlusten bis 1.920 USD und damit zu einer anhaltenden Unterbrechung der Kaufwelle.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)