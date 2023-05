E.B. Tucker: Fed ist noch lange nicht fertig

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit E.B. Tucker über die Entwicklungen der Zinspolitik und der Finanzmärkte.Der Autor des Bestsellers "Why Gold? Why Now?" vertritt die Meinung, dass die aggressive Zinserhöhungspolitik der US-Zentralbank eine große Rolle bei der Volatilität gespielt hat, die in den letzten Jahren an den Märkten vorherrschte. Diese habe viele Anleger dazu brachte, aus den Märkten zu fliehen, um ihre Portfolios zu schützen. "Die Fed hat das verursacht.[...] Die Haltung der Marktteilnehmer in den USA ist in etwa so, als ob sie wollen, dass ihr Haus abbrennt, damit sie das Geld von der Versicherung bekommen können," so Tucker.Angesichts der geopolitischen Konflikte und der globalen Lieferkettenprobleme, die ebenfalls auf den Märkten lasten, könnte dem Experten zufolge eine Rezession bevorstehen, wenn sich die Bankenkrise entfaltet.Tucker rät Anlegern, bei der Suche nach Vermögenswerten, die sie während dieser Baisse besitzen möchten, nicht zu viele Risiken einzugehen: "Jetzt ist es an der Zeit, das Portfolio neu zu gewichten. Ziehen Sie sich aus den risikoreichsten Teilen des Portfolios zurück. Sie sollten Dinge besitzen, mit denen Sie auch dann noch zufrieden wären, wenn der Kurs um 30% fallen würde."© Redaktion GoldSeiten.de