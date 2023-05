Warren Buffett weniger optimistisch

Wie Bloomberg berichtet, äußerte sich Warren Buffett in Bezug auf die Entwicklung seiner künftigen Geschäftsergebnisse eher pessimistisch.Für das erste Quartal des laufenden Jahres verzeichnete Berkshire Hathaway einen Anstieg des Betriebsgewinns um fast 13% auf 8,07 Mrd. USD. Die Gewinne der meisten Berkshire-Unternehmen dürften in diesem Jahr jedoch sinken, prognostizierte der milliardenschwere Investor auf der Jahreshauptversammlung des Konglomerats in Omaha, Nebraska."Die meisten unserer Unternehmen werden in diesem Jahr einen geringeren Gewinn ausweisen als im letzten Jahr", so der 92-Jährige. Grund sei ein seit langem prognostizierter Abschwung, der die Wirtschaftstätigkeit verlangsame. Die Umwälzungen bei den regionalen Banken würden drohen die Kreditvergabe einzuschränken, da die Inflation und die höheren Zinssätze weiterhin zu spüren seien.Buffetts Geschäftspartner Charlie Munger erklärte weiterhin, das schwierigere wirtschaftliche Umfeld werde auch Value-Investoren treffen, die normalerweise Aktien kaufen, die im Vergleich zum inneren Wert der Unternehmen billig aussehen. "Gewöhnen Sie sich daran, weniger zu verdienen", so Munger.Berkshire wird oft als Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft angesehen. Die Geschäftsbereiche sind sehr breit gefächert (von Eisenbahn über Stromversorger zum Einzelhandel).© Redaktion GoldSeiten.de