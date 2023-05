Eine Rosie-Prognose, und mehr

Das weltweite Wirtschaftswachstum verlangsamt sich. Das ist so offensichtlich, dass nur sehr wenige widersprechen werden. Ich nehme an, dass es Leute gibt, die eine bevorstehende Expansion wie in den 1990er Jahren vorhersagen, aber das sind nur wenige und weit voneinander entfernt. Wenn die Rezession bald beginnt, wird es die am meisten erwartete Rezession der Geschichte sein.Dies war eine der wichtigsten Fragen auf meiner Strategic Investment Conference, die letzte Woche begonnen hat und noch andauert. Und die Antwort lautet leider, dass selbst ein ausgeglichenes Wachstum in den nächsten ein bis zwei Jahren kaum zu erreichen sein wird. Einige Experten, die ich sehr schätze, sind der Meinung, dass härtere Zeiten bevorstehen, und zwar schon bald. Die meisten der SIC-Redner rechnen mit einer Rezession, obwohl ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler/Analyst meint, dass die USA sie vermeiden werden. (Dazu später mehr.)Ich bin der Meinung, dass wir wieder Boomzeiten erleben werden, aber noch nicht, und vielleicht nicht einmal in diesem Jahrzehnt, obwohl das eine lange Zeit ist, um mit einem gewissen Grad an Zuversicht Vorhersagen zu treffen. Nicht nur die USA, sondern ein großer Teil der entwickelten Welt muss sich zunächst mit einigen anderen Problemen auseinandersetzen.Wir veranstalten diese Konferenzen nun schon so lange (dies ist unser 19. Jahr in Folge), dass wir einige Traditionen entwickelt haben. Eine der besten ist, David Rosenberg als Ersten zu haben. Er trifft jedes Mal mit einer epischen Diashow und spezifischen Prognosen, die nicht immer angenehm sind, aber in der Regel richtig liegen, voll ins Schwarze.Vor zwei Jahren war David (Rosie für seine Freunde) einer der führenden Stimmen, die sagten, dass jeder Inflationsboom nach COVID vorübergehend und von kurzer Dauer sein würde. Im Gegensatz zu einigen von uns hat er sein "Team Vorübergehend"-T-Shirt nie verkauft. Auf der SIC erklärte er letzte Woche, warum er glaubt, dass die Inflation weiter abflauen wird und die Rezession unmittelbar bevorsteht - und vielleicht schon da ist.Rosie ist der Ansicht, dass die Inflation, die wir erlebt haben, immer auf Angebotsprobleme und nicht auf eine geringere Nachfrage zurückzuführen ist. Hier ist einer von mehreren Charts, die er zu diesem Punkt zeigte. Dies ist ein Index, der den Stress in der Versorgungskette misst, wie lange Lieferungen dauern und so weiter. Er stieg im Jahr 2021 sehr stark an, als die Lockerung der COVID-Beschränkungen einen Nachholbedarf auslöste, fiel dann stark ab und liegt jetzt unter dem Niveau vor COVID.Die US-Notenbank (und andere Zentralbanken) reagierten erst mit großer Verzögerung auf diesen Anstieg im Jahr 2021. Die Instrumente der Fed wirken, indem sie den Zugang zu Krediten einschränken, wodurch die Nachfrage sinkt und schließlich die Preise fallen. Das ist zumindest die Theorie. In dieser angebotsgesteuerten Situation hätte das nie gut funktioniert. Rosie ist der Meinung, dass sich die Inflation von selbst stabilisieren wird und die Straffung der Fed hauptsächlich dazu dienen wird, eine Rezession auszulösen, wie es bei 11 der letzten 14 Straffungszyklen der Fall war.Um der Fed gegenüber fair zu sein, stellte Rosie fest, dass weiche Landungen nicht unmöglich sind. Es hat sie schon gegeben, wenn auch nicht in letzter Zeit und nicht nach den aggressiven Zinserhöhungen des letzten Jahres. Das ist etwas, was meiner Meinung nach viele nicht begreifen. Die Fed hat die Zinssätze viel schneller erhöht als in früheren Zyklen. Die Geschwindigkeit ist erstaunlich: Dies ist ein geldpolitischer Schock, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Hier ist ein Chart mit historischen Vergleichen.Diese Anhebungen um 75 Basispunkte führten diesmal zu einem weitaus steileren Kursverlauf. Das war nicht völlig verrückt, denn:1. Die Fed-Beamten waren weit hinter der Kurve, denn sie hätten die Zinsen schon Anfang 2021 anheben sollen. Ich habe in mehreren Artikeln über ihre Ausreden dafür geschrieben, aber letztendlich ist das alles, was sie noch haben: Ausreden.