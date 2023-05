Fed wird 2023 die Zinsen senken, wenn "Panik" einsetzt  Lobo Tiggre

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Lobo Tiggre über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten.Nach Ansicht des Herausgebers von The Independent Speculator wird Gold in diesem Jahr weitere neue Allzeithochs erreichen, wenn die Fed umschwenkt. Er glaubt weiterhin, dass es in diesem Jahr zu einer Rezession und einer Börsenkorrektur kommen könnte und dass "Blut auf den Straßen" die Fed dazu veranlassen wird, die Zinsen bis Ende des Jahres zu senken.Ein weiteres Thema des Gesprächs ist der sich beschleunigende Trend zur Entdollarisierung und dessen Auswirkungen auf Gold und Silber.Tiggre hält Uran für eine noch sicherere Anlage als die Edelmetalle. Das Metall verspreche höhere Renditen.© Redaktion GoldSeiten.de