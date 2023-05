Buenaventura Compania de Minas auf Messers Schneide

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura Compania de Minas S. A. rutschte unlängst auf neue Mehrmonatstiefs ab. Der klar ersichtliche Widerstand bei 7,90 EUR wurde während des Aprils nicht mal mehr erreicht und so tauchten die Notierungen unter das Unterstützungslevel von 6,55 EUR ab.Aktuell versucht sich die Aktie am letzten Unterstützungsanker bei 6,40 EUR zu stabilisieren. Gelingt dies, erlaubt dies eine Sepkulation in Richtung der gleitenden Durchschnitte EMA50+200um 7,10 EUR sowie der ebenfalls in diesem Bereich verweilenden Abwärtstrendlinie. Oberhalb dessen sollte der Widerstand von 7,90 EUR wieder ins Blickfeld der Bullen rücken.Taucht die Aktie hingegen unter 6,40 EUR ab, droht weiteres Ungemach mitsamt fallenden Kursen bis zunächst 6,00 EUR, bevor darunter die Unterstützungszone von 5,22 EUR angesteuert werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.