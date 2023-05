Canada Silver Cobalt Works beginnt mit Freilegung des Grundgebirges bei Castle East

Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t

CS-18-16W 315,97 316,34 0,37 3,26

CS-19-19 298,00 299,00 1,00 15,20

CS-20-25* 315,00 316,00 1,00 5,00

CS-22-108 276,00 277,00 1,00 2,94

Coquitlam, 8. Mai 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bekannt, dass das Unternehmen bei Castle East mit einem neuen Plan der ersten Phase zur Freilegung des Grundgebirges begonnen hat, um die oberflächennahe Gold- und Silbermineralisierung weiter zu verfolgen.Die Freilegung des Grundgebirges und das Ausheben von Schürfgräben waren in der Vergangenheit im Bergbaurevier Cobalt sehr wichtig. Wir kehren zu den Grundlagen zurück, um herauszufinden, was sich unter dem Deckschutt bei Castle East befindet, damit wir die deutlichen, oberflächennahen Gold- und Silberabschnitte in der geplanten Freilegungszone weiterverfolgen können. Es ist für uns von großem Interesse zu sehen, ob es dafür Anzeichen an der Oberfläche gibt. Wir freuen uns auch darauf, die zuvor im Konzessionsgebiet identifizierte Goldzone weiterzuverfolgen, sagte Matthew Halliday P.Geo., President und COO.Frank J. Basa, P.Eng., CEO, sagte weiter: Der Großteil der mehr als 500 Millionen Unzen Silber, die im Bergbaurevier Cobalt gewonnen wurden, stammt aus oberflächennahen Gangentdeckungen, die mittels Freilegung des Grundgebirges gefunden wurden und sich zu mehr als 100 hochgradigen Silberminen mit Kobalt- und Nickelgutschriften entwickelten. Angesichts unseres jüngsten Bohrerfolgs mit Gehalten von bis zu 80.000 Gramm pro Tonne Silber in unserem abgeschlossenen 60.000 Meter umfassenden Bohrprogramm wäre es eine gute Folgemaßnahme, zu sehen, ob die mineralisierten Strukturen an der Oberfläche ausbeißen, was die Norm war.- Freilegungsarbeiten zur Weiterverfolgung von 4.710 g/t Silber über 0,53 m von 64,99 bis 65,52 m in Bohrung CS-22-115.- Zusätzliche Folgearbeiten zu den nahe gelegenen 24,95 g/t Gold über 0,30 m von 49,70 bis 50,00 m in Bohrung CS-20-31.- Zusätzliche Arbeiten zur Freilegung von Strukturen in potenziellen Zonen mit einer Goldmineralisierung, die bereits während früherer Freilegungsarbeiten bei Castle East und in den angrenzenden Konzessionsgebieten identifiziert wurden.Canada Silver Cobalt Works macht weitere Fortschritte bei der Vorbereitung der Feldsaison; das Unternehmen hat die Genehmigungen sowohl für Bohrungen als auch für die Freilegung von Aufschlüssen erhalten, die weitere Explorationsaktivitäten bei Castle East ermöglichen (siehe Pressemitteilung vom 6. März 2023), und ist bereit, mit dem Freilegungsprogramm zu beginnen. Die Feldmannschaft wird in der Woche vom 8. Mai mobilisiert, wobei die maschinellen Abtragungsarbeiten und die Hochdruckreinigung mittels Wasserkanonen Mitte der Woche beginnen werden.Wie in der Pressemitteilung vom 6. März erläutert, besteht das Ziel darin, alle übertägigen Ausbisse der eindeutigen oberflächennahen Silber- und Goldmineralisierungen zu erkunden und zu identifizieren. Die beiden primären, oberflächennahen Abschnitte, die weiterverfolgt werden sollen, sind 4.710 g/t Silber über 0,53 m von 64,99 bis 65,52 m in Bohrung CS-22-115 und 24,95 g/t Gold über 0,30 m von 49,70 bis 50,00 m in Bohrung CS-20-31 (siehe Pressemitteilungen vom 14. November 2022 bzw. 17. Januar 2023).Abbildung 1. Lage der geplanten Freilegungsarbeiten bei Castle Easthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70431/CCW_050823_DEPRcom.001.pngZusätzliche Freilegungsarbeiten über der projizierten Goldzone südlich von Castle East, die während der Freilegungsarbeiten im Jahr 2014 und den Bohrungen im Jahr 2018 identifiziert wurde, werden folgen, um etwaige Erweiterungen sowie eine mögliche Kontinuität oder Beziehung zu den oben erwähnten oberflächennahen Abschnitten zu identifizieren. Die Schlitzproben aus den Schürfgräben des Jahres 2014 lieferten Gehalte von 3,77 g/t Au über 1,27 m, 1,16 g/t Au über 0,83 m und weitere 1,25 g/t Au über 0,83 m. Die Bohrabschnitte in diesem Gebiet sind in der nachstehenden Tabelle ersichtlich. In dieser Phase werden auch Schlitzproben über höffigen Zielen entnommen.*CS-20-25 liegt etwa 345 m mit 072 Grad vom Abschnitt in CS-19-19 entfernt und stellt eine konzeptionelle Idee einer möglichen Fortsetzung der Zone dar.Weitere Schürfgrabungen, Probenahmen und Bohrungen werden dann auf alle Strukturen abzielen, die an der Oberfläche identifiziert wurden, um eine Großprobe zu gewinnen.Die Kernproben wurden mit einer Steinsäge in zwei Hälften zersägt. Eine Hälfte wurde an das Analyselabor geschickt, die andere Hälfte wurde als Referenzmaterial aufbewahrt. Blindproben und zertifiziertes Referenzmaterial (Standards) wurden so in die Probenfolge eingefügt, dass sie nicht weniger als 10 % der Gesamtproben ausmachen. Die Ergebnisse der Blindproben und Standards liegen innerhalb der erwarteten Werte, sodass die Analyseergebnisse veröffentlicht werden können.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, genehmigt und erstellt. Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. 