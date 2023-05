Wie The Indian Express berichtet, hat die Reserve Bank of India in dem am 31. März 2023 endenden Fiskaljahr 34,22 Tonnen Gold gekauft, wodurch ihre offiziellen Goldreserven auf insgesamt 794,64 Tonnen stiegen. Zum 31. März 2022 hatte die Zentralbank 760,42 Tonnen gehalten, zum 31. März 2021 waren es 695,31 Tonnen."Während 437,22 Tonnen Gold im Ausland bei der Bank of England und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) verwahrt werden, werden 301,10 Tonnen Gold im Inland gehalten", wird der Halbjahresbericht der Bank über die Verwaltung der Devisenreserven zitiert.Zum 31. März 2023 beliefen sich die gesamten Devisenreserven des Landes auf 578,449 Mrd. $, und die Goldreserven lagen bei 45,2 Mrd. $.Aus dem jüngsten Bericht des World Gold Council zu den Goldreserven der Länder geht hervor, dass die indische Notenbank im Zeitraum Januar–März 2023 7,26 Tonnen Gold erworben hat.© Redaktion GoldSeiten.de