Commerzbank: Neues Allzeithoch könnte noch auf sich warten lassen

Vergangene Woche gaben die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden erneut Auftrieb und laut der Commerzbank dürfte der Wechsel der US-Notenbank zu einer neutraleren Haltung bei den Zinssätzen den Goldpreis auch weiterhin stützen. Allerdings könnte das gelbe Metall zwischenzeitlich auch Rücksetzer verzeichnen. Dies berichtet Kitco News Wie Thu Lan Nguyen, Leiterin des Rohstoff-Research bei der Commerzbank, in ihrem jüngsten Gold-Update erklärte, sei es unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank die Zinssätze im derzeitigen Umfeld weiter anheben könne. Entsprechens hob sie ihr Goldpreisziel für das Jahresende auf rund 2.000 US-Dollar je Unze an. Die bisherige Prognose hatte bei 1.950 $ je Unze gelegen.Die Commerzbank geht davon davon aus, dass der Goldpreis im vierten Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal 2024 bei durchschnittlich 2.050 $ je Unze liegen wird. Auf einen nachhaltigen Ausbruch über seine Allzeithochs müssten Anleger wahrscheinlich mindestens bis zum zweiten Quartal des nächsten Jahres warten, glaubt Nguyen.Weiterhin rechnet die Bank in diesem Jahr zwar nicht mit weiteren Zinserhöhungen, sieht für 2023 jedoch auch keine Zinssenkungen voraus.© Redaktion GoldSeiten.de