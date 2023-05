Tausende Banken pleite & Windräder für mehr Trockenheit?

Windparks fördern die Bodenaustrockung und -erosion? Offizielle Karten lassen genau diesen Schluß zu und auch ältere Studien bestätigen diese Aussage. Eine neue Studie aus China ebenfalls.In den USA sollen laut Prof. Seru über 2.000 Banken nahezu zahlungsunfähig sein. Per Ende September 2022 sollen laut Angaben der FED schon 722 US-Banken über 50% ihres Eigenkapitals verloren haben. Seither ist über ein halbes Jahr vergangen und die Lage spitzt sich weiter zu.Gold und Silber als Gegengewicht gegen Unsicherheiten und Inflation gewinnen an Bedeutung, auch bei einzelnen US-Bundesstaaten, die Gold und Silber wieder zum offiziellen Zahlungsmittel machen wollen. An den Märkten bleibt Gold ebenfalls gefragt und es werden mehr Kontrakte als üblich für sofortige Lieferung erworben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)