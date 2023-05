UBS: Jüngste Einschätzung zu Gold

Wie UBS Wealth Management ihrem gestrigen Rohstoffausblick erklärt, rechne man weiterhin mit einem positiven Trend bei der Goldentwicklung. Zwischenzeitlich könnte das gelbe Metall sich aber auch nochmal weiter von seinem Allzeithoch entfernen."Das Edelmetall ist etwa 50 USD/Unze von seinem Rekordhoch von 2.075 USD/Unze entfernt, was auf eine Kombination aus anhaltendem Stress im US-Bankenwesen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze und Signalen der Federal Reserve, dass der Zinserhöhungszyklus sich dem Ende nähert, zurückzuführen ist," erklären die Strategen der Bank.Weiter heißt es: "Darüber hinaus haben auch die allgemeine Schwäche des US-Dollars, die zunehmenden Rezessionsrisiken in den USA und die soliden Käufe der Zentralbanken den Goldpreis gestützt. Obwohl Gold jetzt empfindlicher auf kurzfristigen Gegenwind reagiert, sollte es im Rahmen eines Portfolios weiterhin eine Absicherung darstellen."UBS hält an ihrer bisherigen Prognose fest, wonach das gelbe Metall bis März 2024 das Niveau von 2.200 US-Dollar je Unze erreichen wird.© Redaktion GoldSeiten.de