US-Wirtschaft steckt in einer Finanzkrise, die schlimmer ist als 2008

Peter Schiff von SchiffGold trat jüngst in der Sendung "Claman Countdown" von Fox News auf und äußerte sich zur Lage der Wirtschaft und zur Zinspolitik der US-Notenbank. Die US-Wirtschaft befinde sich in einer Finanzkrise, die schlimmer sei als die von 2008, glaubt der Experte.Die Federal Reserve habe die Zinsen trotz der Unsicherheit im Bankensektor um weitere 25 Basispunkte angehoben, weil der Markt genau das erwartet habe. Aber der Schritt der Fed werde nicht dazu beitragen, die Inflation zu senken. "Der Elefant im Raum in Bezug auf die Inflation ist die Finanzpolitik, – die Verschuldung, nicht die Obergrenze, – die Tatsache, dass wir diese massiven Defizite haben. Aber solange die Regierung ihre Ausgaben nicht reduziert, werden diese Erhöhungen um einen Viertelpunkt völlig wirkungslos sein."Schiff sieht das Problem darin, dass Powell sich weigere, anzuerkennen, dass die treibende Kraft hinter der ganzen Inflation rücksichtslose Staatsausgaben seien. "Solange die Regierung weiter Geld ausgibt, wird sich die Inflation verschlimmern, ebenso wie die aktuelle Finanzkrise. Niemand will zugeben, dass wir uns in einer Finanzkrise befinden. Sie ist schlimmer als die Krise von 2008. Sie fängt gerade erst an. Letztendlich wird die Fed die Zinsen senken. Aber sie wird die Zinsen senken, während die Inflation weiter steigt."© Redaktion GoldSeiten.de