Neubewertung von Sicherheiten am Horizont

Dr. Hunter S. Thompson war in den verrückten 1970er Jahren mein Lieblingsreporter und -autor, als er durch seine Berichte über das Leben, das er in den 60er und 70er Jahren tatsächlich führte, berühmt wurde. Er war ein umherziehender Kommentator für das Magazin Rolling Stone, der über die Mordprozesse von Hell's Angel, den Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten 1972 und eine Unzahl anderer Themen und Schlagzeilen berichtete, die für alles andere als den gegenkulturellen Lebensstil der jungen Generation zu jener Zeit völlig irrelevant waren.Als er 1972 den US-Präsidentschaftskandidaten Edmund Muskie als "drogensüchtigen Verbrecher" bezeichnete, wurde er dabei gesehen, wie er durch die Gitterstäbe am hinteren Bahnsteig des Waggons des Wahlkampfzuges, der quer durch Florida fahren sollte, nach Muskies Hosenbeinen griff. Thompson verbreitete in Miami das Gerücht, Muskie sei süchtig nach einer seltenen Dschungelwurzel namens "Obogaine", die Jäger im Amazonasgebiet benutzten, um still und bewegungslos zu bleiben, während sie auf Beute warteten.Es hieß, dass Muskies Betreuer die Droge verabreichten, um zu verhindern, dass politische Fauxpas von den Medien aufgegriffen werden. In der Folge wurden Muskies einst lebhafte Reden durch monotone, dröhnende Reden ersetzt, die mit immer weniger Schwung und Kreativität von Warteschlangenkarten abgelesen wurden. Muskie trat schließlich aus "persönlichen Gründen" zurück, aber es wurde gesagt, dass das, was er sah, als sich der betrunkene Irre Thompson an jenem Tag auf dem Führerstand auf seine Füße stürzte, ein "feuerspeiender, gelbäugiger Drache mit messerscharfen Reißzähnen und schlüpfriger Zunge" war.Das Zitat im Titel des heutigen Beitrags, in dem "Glück" als "der dünne Draht zwischen Überleben und Katastrophe" bezeichnet wird, ist also so wahr wie nur irgendetwas. Nur aus dem Munde eines 60er-Jahre-Schöpfers wie Hunter S. Thompson konnte man jemals solche Binsenweisheiten hören wie die dieses ernsthaft fehlerhaften, aber brillanten Dechiffrierers des Lebens in der Welt der Gegenkultur von Drogen, Sex und Rock'n'Roll.Glück ist, wie man nach der Thompsonschen Definition vermuten könnte, wirklich der "sehr dünne Draht", und es gibt keine bessere Möglichkeit, ihn zu beobachten, als ein Teilnehmer an den Finanzmärkten im Jahr 2023 zu sein. Bei all dem "Abschaum und Schurken", dem wir täglich auf den Kapitalmärkten begegnen, verlassen sich Risikomanager auf der ganzen Welt zweifellos auf den "Zufall" als Mittel zur Verbesserung der Performance (und um beschäftigt zu bleiben), denn die Wahrscheinlichkeit, dass Statistiken und deren erfolgreiche Interpretation eine Rolle spielen, ist gleich Null.Unzählige Male wurde geschrieben, dass "Glücksspiel ein Wagnis ohne Berechnung ist, während Spekulation ein Wagnis mit Berechnung ist", aber in den letzten Jahren habe ich mich gefragt, ob irgendjemand die Bedeutung von "Berechnung" wirklich kennt. Die Berechnung von was?"Bomben und Landminen entschärfen" hat sich zu einem Nebenberuf der heutigen Portfoliomanager entwickelt, denn sie sind darauf trainiert worden, sich bei der Risikokalkulation ausschließlich auf die Versprechungen des Vorsitzenden der Federal Reserve und seiner fröhlichen Schar von Erzählern zu verlassen. Ich würde behaupten, dass ein Blick auf die Vorhersagekraft der Fed und ihrer Bewohner jegliches Vertrauen in eine solche statistische Abhängigkeit zunichte machen würde, denn ihre Erfolgsbilanz ist skurril und grauenhaft.Vom Begriff "eingedämmt", mit dem die Subprime-Risiken im Jahr 2007 beschrieben wurden, bis hin zum Wort "vorübergehend", mit dem die steigenden Inflationsraten im Jahr 2021 beschrieben wurden, hat sich die Fed zu oft geirrt, um sie aufzuzählen, und dennoch werden Billionen-Dollar-Fonds von Gen-Exern verwaltet, die in ihrem Leben noch nie Zinssätze von über 5% oder Inflationsraten von über 3% gesehen haben.Siebzigjährige wie ich haben schon vor Jahrzehnten gelernt, dass die Fed nicht in der Lage ist, etwas anderes zu tun, als das Wirtschaftswachstum mit einem einzigen Instrument - dem Leitzins - zu lähmen oder anzukurbeln, und in geringerem Maße mit der Höhe der Reserven, auf die sie den Mitgliedsbanken Zugriff gewähren können, um das Wachstum durch eine beschleunigte Kreditvergabe anzukurbeln, ein Prozess, der seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 trotz massiver Maßnahmen der Fed zur Verflüssigung der Mitgliedsbanken (wobei die Betonung auf "Mitglied" liegt) weitgehend nicht mehr existiert.Als ich mich gestern Abend zum ersten Mal hinsetzte, um den wöchentlichen Beitrag zu schreiben, lag Gold 28 US-Dollar von einem Allzeithoch entfernt, und die Twitter- und Blogosphäre war voller Aufregung. In der Tat muss ich zehn zusätzliche Tweets von Peter Schiff und mehr als ein paar von Turd Ferguson - äh, Craig Hemke - gezählt haben, die die Leser an ihre brillanten Prognosen erinnerten, während ich mich frustriert zurücklehnte, weil auch ich mich nicht an dem Gold- und Silber-Liebesfest beteiligt hatte. Das Problem liegt, wie immer, in den großen, lederhäutigen Carcharocles Megalodon, die in der Unterwelt der Gold- und Silbermärkte lauern.Diese Haie sind allgemein bekannt als die Commercials oder, wie sie liebevoller genannt werden, die Bullionbanken, deren Händler zu den besten und skrupellosesten der Welt gehören. Ich habe den Abonnenten schon vor Jahren beigebracht, dass sie es niemals, niemals, mit den Banken (angeführt von JP Morgan Chase) aufnehmen dürfen, denn sie sind die einzigen Gegner, die man in den Handelsgruben gegenüber findet und die die US-Justiz und die Regulierungsabteilungen als Verbündete haben.Alle anderen sind "Freiwild", weil sie gezwungen sind, sich an die Regeln zu halten, aber die Bullionbanken legen nicht nur die Regeln fest, sondern ändern sie mit einem einzigen Tastendruck, wenn Sie eine Regel gegen sie aufstellen.Am Abend, als ich mich zur Ruhe begab, fragte ich mich, ob die Ergebnisse der FOMC-Sitzung die Biester abschrecken würden, aber dieser Gedanke wurde schnell ad acta gelegt, als ein bescheidener Anstieg bei den Arbeitsplätzen im NFP-Bericht vom Freitagmorgen die Biester in den vollen Angriffsmodus versetzte und Gold innerhalb von Sekunden nach dem Bericht um 30 US-Dollar fallen ließ. Stellen Sie sich eine Frage: Wären Sie, wenn Sie eine Long-Position in Gold hätten und diesen Bericht erhielten, bereit, jedes Gebot abzugeben, um Ihren Verkaufsauftrag zu erfüllen, der 30 US-Dollar unter dem fünf Minuten zuvor gehandelten Kurs lag? Nein, natürlich nicht.Wenn Sie jedoch den Markt nach unten drücken müssten, um die Gewinn- und Verlustrechnung Ihres Geschäftsbereichs zu verbessern, würden Sie genau das tun. Die ganze Lebensfreude der vorangegangenen 48 Stunden wurde also in Sekundenschnelle durch eine Wirtschaftszahl zunichte gemacht, von der die meisten glauben, dass sie von den politisch und/oder karrieremäßig Interessierten gefälscht wurde.Wie wirken sich 30.000 unerwartete neue Arbeitsplätze auf das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage bei einem Metall aus, das von den Zentralbanken weltweit massiv gehortet wird? Das tut sie nicht. Ich nutzte also den Rückgang vom Morgen und stockte meine Bestände auf dem physischen Goldmarkt auf, indem ich Calls auf den SPDR Gold Shares ETF kaufte.