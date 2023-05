Hecla Mining Company bereit für neuerlichen Schub

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company konnte, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 28. März , dass dabei gesteckte Kursziel von 6,74 USD mit Bravour abarbeiten. Mit einem Reaktionshoch bei exakt 7,00 USD wurde das damalige Ziel sogar überschritten. Seither erfolgten jedoch Gewinnmitnahmen, welche die Aktie auf ein gegenwärtige interessantes Kurslevel zurückführten. Schauen wir daher im Fazit auf die weiteren Details.Im Zuge der zuletzt erfolgten Rücksetzer, scheint die Aktie einen neuen Auftrieb vorbereiten zu wollen. Die Stabilisierung rund um den EMA50 (rote Linie) wirkt dabei ebenso stimulierend, wie der etablierte und bereits mehrfach bestätigte Aufwärtstrend seit September 2022. Oberhalb dessen scheint sich die generelle Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen zu wollen, was konkret eine erneute Attacke auf die damaligen Zielzonen von 6,42 USD und darüber liegend 6,74 USD zulässt.Oberhalb von 6,74 USD bzw. vielmehr dem letzten Reaktionshoch von 7,00 USD, ist es Zeit den Widerstand bei 7,33 USD zu attackieren. Die tendenzielle Richtung erscheint somit weiter gen Norden auszustrahlen zu wollen. Ein Umdenken diesbezüglich wäre hingegen bei Bruch der Aufwärtstrendlinie angebracht.Kurse unterhalb von 5,88 USD lassen dabei weiteren Abgaben bis zum EMA200 (grüne Linie) bei aktuell 5,52 USD zu, bevor darunter die Unterstützung von 5,12 USD wieder auf die Agenda rücken dürfte. Dort trifft die Aktie auf eine generelle Nachfragezone, sodass sich der mögliche Verkaufsdruck dort beruhigen dürfte. Falls nicht, gehen unterhalb von 5,00 USD buchstäblich die Lichter aus und eine Korrekturverschärfung bis zur Unterstützung bei 4,66 USD erscheint in der Konsequenz unvermeidbar.Das charttechnische Setup der Aktie erstrahlt in einem bullischen Rahmen. Die nächsten Ziele auf der Oberseite lauten daher 6,42 USD und dem folgend das bekannte Niveau von 6,74 USD. Im weiteren Verlauf würde dann die Marke von 7,00 USD interessant, bevor das Widerstandslevel bei 7,33 USD attackiert werden dürfte.Die Bären haben derzeit wenig zu vermelden. Ein Hoffnungsschimmer würde sich erst mit einem Rückgang unter 5,88 USD zeigen. In diesem Fall wäre die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022 gebrochen und weiter fallende Kurse bis 5,12 USD würden denkbar. Sollte sich der Verkaufsdruck weiter zuspitzen, müsste man sogar mit einem Test des Levels bei 4,66 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.