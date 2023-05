TAS-Missbrauch der Bullionbanken geht weiter

Wenn Sie diese Kolumne regelmäßig lesen, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass wir Sie letztes Jahr erstmals auf dieses neue Instrument der Preismanipulation aufmerksam gemacht haben. Es wird Sie wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass die Bullionbanken das "Trade At Settlement"-System im Jahr 2023 weiterhin missbrauchen. Ich denke, wir könnten diesen Beitrag mit Links zu allen Artikeln beginnen, die wir Anfang 2022 zu diesem Thema geschrieben haben. Aber das wäre vielleicht zu viel des Guten. Stattdessen finden Sie hier einen Link zum letzten Teil, der am 17. Mai 2022 von Sprott Money veröffentlicht wurde. Wenn Sie die Zeit haben, lesen Sie bitte diesen Artikel. Darin wird beschrieben, was "Trade At Settlement" ist, welche Arten von Geschäften höchstwahrscheinlich damit getätigt werden und warum sich die Goldbanken dieses obskure Verfahren zunutze machen, um ihre laufenden Preismanagementsysteme zu propagieren.Was Sie wissen müssen, ist, dass dieser TAS-Missbrauch im Jahr 2023 unvermindert weitergeht. In jedem Monat, in dem ein Front-/Liefermonatskontrakt kurz davor steht, "von der Tafel" zu gehen und in die "Lieferung" überzugehen, steigt das Gesamtvolumen der TAS-Geschäfte ab dem 7. Tag des Monats. In den Tagen, bevor der COMEX-Kontrakt Apr23 Ende März von der Tafel ging, stieg das Volumen der TAS-Kontrakte in dem fünftägigen Zeitraum von Dienstag, dem 7. März, bis Montag, dem 13. März, auf ein durchschnittliches Tagesvolumen von 31.536 Kontrakten an. Vor dem 7. März und nach dem 13. März lag das TAS-Gesamtvolumen bei seinem normalen Durchschnitt von etwa 1.500 Kontrakten am Tag.Dies ist jedoch nicht nur ein Phänomen der COMEX-Goldkontrakte. Die Banken wenden es auch bei Silber an. Der jüngste Frontmonat für COMEX-Silber war der Kontrakt vom 23. Mai. In den Tagen vor dem Ausstieg aus diesem Kontrakt Ende April stieg das TAS-Silbervolumen zwischen Montag, dem 10. April, und Freitag, dem 14. April, auf einen Tagesdurchschnitt von 4.442 Kontrakten an. Abgesehen von diesem fünftägigen Anstieg des Volumens liegt das normale tägliche TAS-Volumen bei COMEX-Silber bei etwa 800 Kontrakten.Die aktuellen Frontmonate sind Jun23 für COMEX-Gold und Jul23 für COMEX-Silber. In Anbetracht dessen erwarten wir einen neuen Anstieg der TAS-Abschlüsse für COMEX-Gold in diesem Monat, und genau das ist auch der Fall. Der Anstieg begann am Freitag, dem 5. Mai, mit 34.249 TAS-Abschlüssen und setzte sich am Montag, dem 8. Mai, mit weiteren 33.065 fort. Die Geschichte zeigt, dass dieser Anstieg bis Donnerstag, den 11. Mai, andauern wird, und dann wird das TAS-Volumen am Freitag, den 12. Mai, wieder "normal" werden.Wie in all den Links vom letzten Jahr beschrieben, können wir davon ausgehen, dass dieses TAS-Volumen aus der Initiierung neuer Spread-Geschäfte stammt, bei denen eine Bank den bald auslaufenden Kontrakt Long und den nächsten Frontmonat im COMEX-Kalender Short geht. Da dieser Handel preisunempfindlich ist, spielen Zeit und Ausführung keine Rolle, so dass der Trade-At-Settlement-Preis für die Bank, die den Handel platziert, sehr gut funktioniert. Sie können dies unten auf den täglichen Volumencharts für Freitag, den 5. und Montag, den 8. sehen. Beachten Sie, dass das TAS-Volumen für Jun23 und Aug23 fast gleich groß ist. Meiner Meinung nach ist der Spread-Handel höchstwahrscheinlich Long für den Jun23 und Short für den Aug23.Letztlich stellt sich die Frage nach dem "Warum". Warum sollten die Handelsabteilungen der Bank oder irgendeine andere Partei ständig und regelmäßig diese Geschäfte tätigen? Mit einem Wort: Profit! Und wie profitieren sie? Die beiden einfachsten Erklärungen sind:• Um Arbitrage zu betreiben und den Spread und den sich verengenden Contango zwischen dem aktuellen, bald auslaufenden Frontmonat und dem nächstfolgenden Kontrakt zu nutzen. Wie Sie unten sehen können, beträgt dieser aktuelle Spread fast 20 Dollar je Kontrakt.• Als TBTF-Institute haben die Bullionbanken unendlich tiefe Taschen, um die unendlich hohen Margenkosten zu decken. Dadurch können sie sich den Luxus leisten, diese angesammelten Spread-Geschäfte "auslaufen" zu lassen. Jeden Moment könnte eine Bank die gesamte oder einen Teil der Jun23-Long-Position abstoßen und nur die Aug23-Short-Position übrig lassen. Nachdem die Bank den Preis durch den Verkauf der Long-Position nach unten gesteuert/manipuliert hat, kann sie die Aug23-Short-Position eindecken und zurückkaufen - höchstwahrscheinlich mit einem beträchtlichen Gewinn.Oftmals steigen die Preise zu Beginn des Monats, wenn diese TAS-Spreads platziert werden, um dann später im Monat zu fallen, wenn die Spreads glattgestellt werden. Abschließend möchte ich Sie bitten, diesen Kommentar nicht als alleinige Erklärung für die Preisbewegungen und Manipulationen an der COMEX zu betrachten. Dieser TAS-Missbrauch ist nur ein Instrument, und da ich nur ein Goldenthusiast mit Alufolienhut bin, könnte ich mit dieser Analyse völlig daneben liegen. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Bemühungen der Bullionbanken zur Preissteuerung und -manipulation bis zum heutigen Tag andauern, ungeachtet der angehäuften Geldstrafen, Strafverfolgungen und Verurteilungen. Das bedeutet nicht, dass die Preise im Laufe der Zeit nicht steigen können. Das werden sie zweifelsohne. Die Handelsabteilungen der Banken werden jedoch wahrscheinlich weiterhin die Preise zu ihren Gunsten beeinflussen, und zwar auf Schritt und Tritt.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 10. Mai 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.