WGC: Im April weitere Zuflüsse bei den Gold-ETF

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die neuen Daten zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds (ETF) weltweit. Den Angaben zufolge stiegen die Bestände der Gold-ETF im April netto um 15,2 Tonnen an und erreichten 3.459,0 Tonnen. Es handelt sich um den zweiten Monat mit Zuflüssen in Folge nach zehn Monaten mit Abflüssen in Folge.Die in Nordamerika gelisteten Fonds verbuchten im April Zuflüsse in Höhe von 15,0 Tonnen im Wert von 984,3 Mio. USD. Die Bestände der europäischen Fonds verringerten sich zeitgleich um 0,7 Tonnen im Wert von 222,8 Mio. USD.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 0,1 Tonnen im Wert von 13,6 Mio. USD. Die Bestände der Fonds sonstiger Regionen erhöhten sich um 0,8 Tonnen im Wert von 48,5 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de