Gareth Soloway warnt vor Aktienmarkteinbruch

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Gareth Soloway über Bitcoin und weitere Themen der Finanzmärkte.Der Präsident und CFO von InTheMoneyStocks.com prognostiziert eine Korrektur des S&P 500 Index um bis zu 20% und geht davon aus, dass die Inflation noch mehrere Jahre lang bei 3% liegen wird: "Ich habe einen sehr pessimistischen Ausblick für die zweite Hälfte dieses Jahres," so Soloway.In Bezug auf die Kryptowährung ist der Experte der Meinung, dass Investoren die Reaktion von bitcoin auf die Bankenkrise beobachten sollten, um zu beurteilen, wie sie sich in diesem volatilen Markt verhalten sollten: "Vor dem Hintergrund eines möglichen Zahlungsausfalls der US-Regierung ist dies der Zeitpunkt, an dem bitcoin glänzen muss. Wir haben es bei der Bankenkrise gesehen. Die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls sollte den Preis noch mehr nach oben treiben.[...] Wenn wir in diesem Monat keine größere Bewegung bei bitcoin erleben, würde ich anfangen, sehr bärisch zu werden."Er glaubt weiterhin, dass die US-Notenbank sich selbst in die Enge getrieben hat, indem sie während der Pandemie beispiellose Mengen an Stimulierungsmaßnahmen bewilligte. Sie könnte laut Soloway bald von ihrer aggressiven Strategie zur Inflationsbekämpfung abrücken: "Wir sind fällig für eine Korrekturbewegung.[...] Das ist alles auf das Drucken von Geld durch die Federal Reserve und die Niedrigzinspolitik zurückzuführen."Soloway rät Anlegern, sich darauf einzustellen, dass der Abwärtstrend an den Märkten noch viel länger andauern wird. "Wir stehen kurz vor einem größeren Einbruch des Gesamtmarktes", erklärt er. "Wenn man sich die Bewertung von Technologieaktien im Vergleich zum S&P ansieht, sind wir meiner Meinung nach wieder auf einem Niveau, das wir seit der Dotcom-Blase nicht mehr gesehen haben. Der Technologiesektor könnte also der größte Verlierer in der zweiten Jahreshälfte sein. Daher beginne ich langsam, Positionen auf der Short-Seite des Tech-Sektors einzunehmen."© Redaktion GoldSeiten.de