Brent-OIL scheint wieder abwärts bis 71,85 USD tendieren zu wollen

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Sorte Brent orientierte sich, nach seinem Pump zu Beginn des Aprils, stetig weiter/wieder gen Süden. Dabei wurde am 3. Mai die Unterstützung von 71,85 USD punktuell getroffen, bevor es wieder temporär aufwärts ging.Seit einigen Tagen setzt sich der Preis jedoch am Widerstand von 76,86 USD fest und scheint heute davon abzuprallen. Ein erneuter Abwärtslauf bis 71,85 USD, gegebenenfalls sogar tiefer für ein neues Verlaufstief bis 68,33 USD, kann daher keinesfalls ausgeschlossen werden.Zur Relativierung der sich andeutenden Preisschwäche, bedarf es eines Anstiegs über die letzten Tageshochs. Eine damit einhergehende Überwindung des bestätigten Widerstands von 76,86 USD würde dabei wieder Potenzial in Richtung 83,03 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.