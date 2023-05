Palantir hat all sein Gold verkauft

Wie Kitco News berichtet, hat das Software- und Datenanalyseunternehmen Palantir Anfang des Jahres seinen gesamten Goldbestand verkauft. Im Jahr 2021 habe das Unternehmen Goldbarren im Wert von 50,9 Mio. Dollar gekauft. Verkauft wurde das gelbe Metall laut Finanzbericht für das erste Quartal für insgesamt 51,1 Mio. Dollar."Während des Jahres, das am 31. Dezember 2021 endete, kaufte das Unternehmen Goldbarren zu 100 Unzen im Wert von 50,9 Millionen US-Dollar. In den drei Monaten bis zum 31. März 2023 verkaufte das Unternehmen alle seine Goldbarren für einen Gesamterlös von 51,1 Mio. USD und verbuchte einen unwesentlichen realisierten Gewinn unter sonstige Erträge (Aufwendungen), netto in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung", wird der Bericht zitiert. Gründe für den Verkauf des Gold im ersten Quartal wurden von dem Unternehmen jedoch nicht genannt.Nach der Bekanntgabe des Goldkaufs im August 2021 hatte Palantir erklärt, dass der Einstieg in das Edelmetall durch die Befürchtung eines weiteren schwarzen Schwans veranlasst wurde. Der Bargeldbestand des Unternehmens war gerade durch Aktienverkäufe gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de