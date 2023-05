Gold Royalty: Finanz- und Betriebsergebnisse des 1. Quartals 2023

Drei Monate per Ende

31. März 2023 31. März 2022

(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($)

Einnahmen insgesamt 767 638

Nettoverlust (3,083) (2,388)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.02) (0.02)

Erklärte Dividende je Aktie 0.01 0.01

Non-IFRS und andere Kennzahlen

Gesamteinnahmen und Optionserlöse* 1,970 1,759

Bereinigter Nettoverlust* (1,318) (2,148)

Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert* (0.01) (0.02)

Goldäquivalent Unzen insgesamt 406 340

Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderungen des nicht (121) (1,096)

zahlungswirksamen Betriebskapitals

* Siehe Non-IFRS-Kennzahlen unten.

Für die drei Monate bis zum

31. März

2023 2022

(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($)

Nettoverlust (3,083) (2,388)

Optionserlöse werden auf Mineralgrundstücke angerechnet 1,203 1,121

Transaktionsbezogene und einmalige Ausgaben 459 960

Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens 128 108

Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - (80)

Wertminderung von Lizenzgebühren - 3,821

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten (230) (1,798)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen (58) (3,875)

Fremdwährungs(gewinn)/-verlust 48 (13)

(Gewinn)/Verlust aus Darlehensänderung 249 -

Sonstige Einnahmen (34) (4)

Bereinigter Nettoverlust (1,318) (2,148)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 144,289,573 134,019,359

Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert (0.01) (0.02)

Für die letzten drei Monate: Einheiten Durchschnittlicher

Goldpreis

31. März 2022 (US$/oz) 1,877

31. März 2023 (US$/oz) 1,889

Für die drei Monate bis zum

31. März

2023 2022

(in Tausend Dollar) ($) ($)

Nettoverlust (3,083) (2,388)

Posten, die kein Bargeld beinhalten:

Abschreibung 21 15

Erschöpfung 117 488

Zinsaufwand 294 105

Sonstige Einnahmen (13) (1)

Aktienbasierte Vergütung 880 1,146

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen (58) (3,875)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten (230) (1,798)

Wertminderung von Lizenzgebühren - 3,821

Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens 128 108

Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - (80)

Latente Steuererstattung (88) (652)

Verlust durch Kreditänderung 249 -

Devisengewinne - (66)

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderungen des nicht zahlungswirksamen (1,786) (3,177)

Betriebskapitals

Transaktionsbezogene und einmalige Ausgaben 459 960

Optionserlöse werden auf Mineralgrundstücke angerechnet 1,203 1,121

Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderungen des nicht (121) (1,096)

zahlungswirksamen

Betriebskapitals

Für die drei Monate bis zum

31. März

2023 2022

(in Tausenden von Dollar) ($) ($)

Lizenzgebühren 234 259

Vorgezogene Mindestlizenzgebühr 331 288

Erlöse der Option 1,405 1,212

Gesamteinnahmen und Optionserlöse 1,970 1,759

Optionserlöse werden auf Mineralgrundstücke angerechnet (1,203) (1,121)

Einnahmen insgesamt 767 638

Vancouver, 11. Mai 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse werden auf dem bevorstehenden Investorentag des Unternehmens am 16. Mai 2023 diskutiert werden. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Gold Royalty beginnt, die Vorteile der Aufnahme und des Hochfahrens der Produktion bei wichtigen Anlagen zu erkennen. Die erste Produktionssprengung erfolgte bei Odyssey South Ende März 2023; Côté Gold ist auf dem besten Weg, Anfang nächsten Jahres in Produktion zu gehen; und der Explorationserfolg bei REN erweiterte den Ressourcenfußabdruck weit über die bestehende Untertageerschließung hinaus. Diese Fortschritte stellen bedeutende potenzielle kurzfristige Katalysatoren für Gold Royalty dar, da das organisch in unser Portfolio eingebettete Umsatz- und Cashflow-Wachstum beginnt, sich zu materialisieren."- Gesamtumsatz und Optionserlöse von 2,0 Mio. $ für die drei Monate bis zum 31. März 2023, ein Anstieg um 12 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Der Gesamtumsatz und die Optionserlöse sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" unten.- Mit einer verfügbaren Liquidität von ca. 35 Mio. $, einschließlich einer Akkordeonfunktion in Höhe von 15 Mio. $ in seiner Kreditfazilität (die vorbehaltlich bestimmter zusätzlicher Bedingungen verfügbar ist), ist das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt.- Gold Royalty erklärte seine fünfte Quartalsdividende in Folge, die bei den aktuellen Aktienkursen eine Rendite von über 1,8 % aufweist.- Das Unternehmen hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht und sein erstes Vermögenshandbuch veröffentlicht, in denen die ESG-Initiativen des Unternehmens beschrieben werden und die einen umfassenden Überblick über das Lizenzportfolio des Unternehmens geben.Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens sowie dem Bericht der Geschäftsführung für die drei Monate bis zum 31. März 2023, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind.Das Management ist der Ansicht, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, seine zuvor bekannt gegebene Prognose von 5,5 und 6,5 Millionen $ an Gesamteinnahmen und Optionserlösen im Jahr 2023 zu erreichen, basierend auf den bisher von den Betreibern der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, veröffentlichten Produktionsprognosen, einem prognostizierten Goldpreis von 1.700 bis 2.000 $ pro Unze und den erwarteten Zahlungen für die optionierten Grundstücke. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Jahr 2023 wiederkehrende Cash-Betriebsausgaben in Höhe von 7,0 bis 8,0 Millionen $ anfallen werden (prognostizierte Betriebsausgaben, ohne transaktionsbezogene und andere einmalige Ausgaben) und ist der Ansicht, dass es im Jahr 2024 einen positiven operativen Netto-Cashflow generieren wird (prognostizierter bereinigter Cashflow, der für betriebliche Aktivitäten verwendet wird, ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals), wenn eine Reihe seiner Wachstumsprojekte, einschließlich der langlebigen Eckpfeiler-Minen bei Côté und Odyssey, die Produktion hochfahren werden.Der vorstehende Ausblick stellt "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar und soll über die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens informieren. Obwohl sie zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig angesehen werden, können sich diese Prognosen und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargelegten Erwartungen des Unternehmens abweichen.Bei der Erstellung des obigen Ausblicks ging das Management unter anderem davon aus, dass die Betreiber der Projekte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, die erwarteten Produktionsmeilensteine und -prognosen für den entsprechenden Zeitraum erfüllen werden und dass die Betreiber der Optionsgrundstücke sich dazu entschließen werden, alle erwarteten Optionszahlungen in diesem Zeitraum zu leisten. Siehe "Zukunftsgerichtete Aussagen".- Projekt Odyssey (3,0 % NSR für den nördlichen Teil des Projekts): Am 27. April 2023 meldete Agnico Eagle Mines Ltd. die Ergebnisse des ersten Quartals 2023, einschließlich eines Updates zum Projekt Odyssey. Im ersten Quartal 2023 wurden beim Projekt Odyssey gute Fortschritte bei den unterirdischen Erschließungs- und Oberflächenbauaktivitäten erzielt. Die unterirdische Erschließung über einen Rampenzugang passierte den Boden der Lagerstätte Odyssey South und erreichte die Höhe des ersten Schachtzugangs. Mit dem Abteufen von Schächten wurde ebenfalls begonnen. Die erste Produktionssprengung erfolgte in der Lagerstätte Odyssey South Ende März 2023. Die Bohraktivitäten konzentrierten sich auf die Auffüllung der internen Zonen in der Lagerstätte Odyssey South und die Erweiterung der Mineralressourcen in der Lagerstätte East Gouldie im Osten und Westen.- Côté-Goldprojekt (0,75 % NSR-Lizenzgebühr für den südlichen Teil des Projekts): Am 16. Februar 2023 gab die IAMGOLD Corporation bekannt, dass das Côté-Goldprojekt zum 31. Dezember 2022 zu 73 % fertiggestellt war und voraussichtlich Anfang 2024 die Produktion aufnehmen wird, wodurch es zur drittgrößten Goldmine Kanadas wird.- Projekt REN (1,5 % NSR-Lizenzgebühr und 3,5 % NPI): Am 15. Februar 2023 gab Barrick Gold Corporation ("Barrick") seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das gesamte Jahr 2022 bekannt, einschließlich Updates zum Carlin Complex und zum Projekt REN sowie einer aktualisierten Ressourcenschätzung gemäß National Instrument NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für das Projekt. Bei REN haben die Bohrungen im Jahr 2022 die Ressourcenbasis erweitert und Barricks Verständnis der Mineralisierung verbessert.- Fenelon-Goldprojekt (2,0 % NSR-Lizenzgebühr für den Großteil des Projekts): Am 17. Januar 2023 meldete Wallbridge Mining Company Ltd. eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Fenelon. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird die Grundlage für die bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Fenelon bilden, die für das zweite Quartal 2023 erwartet wird.- Granite Creek Minenprojekt (10,0 % NPI): Am 3. April 2023 gab i-80 Gold Corp. ein umfassendes Update zu seinen Explorations- und Erschließungsprogrammen für 2023. Bei Granite Creek sind die wichtigsten Initiativen die Untertageerschließung, die Erhöhung der Abbauraten, der Abschluss wirtschaftlicher Studien und eine überarbeitete Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101. Eine Machbarkeitsstudie für die Untertagemine Ogee steht kurz vor dem Abschluss, ebenso wie eine erste Ressource und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die Zone South Pacific, die voraussichtlich ab 2024 die primäre Zone in der Mine Granite Creek sein wird. Diese Studien werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden.Das Managementteam von Gold Royalty wird am 16. Mai 2023 von 9:00 bis 12:00 Uhr ET in Toronto, Kanada, einen persönlichen Investorentag veranstalten, um ein strategisches Update des Unternehmens zu geben, einen Überblick über die Vermögenswerte zu geben und den ersten Nachhaltigkeitsbericht und das Vermögenshandbuch des Unternehmens vorzustellen. Ein Webcast der Präsentation wird ebenfalls verfügbar sein.- Persönliche Teilnahme (begrenzter Platz): Bitte setzen Sie sich mit Jennifer Choi unter jchoi@irinc.com oder Peter Behncke unter pbehncke@goldroyalty.com in Verbindung, um Ihr Interesse an einer persönlichen Teilnahme zu bekunden und weitere Einzelheiten zu der Veranstaltung zu erfahren.- Virtueller Webcast: Registrieren Sie sich hier für die Veranstaltung: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GOLD-ROYALTY-INVESTOR-DAYEine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein. Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.Peter Behncke, Manager, Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Person: Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.Hinweis für Investoren: Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Offenlegungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu: geschätzten zukünftigen Gesamteinnahmen und Optionserlösen und erwarteten wiederkehrenden Ausgaben, transaktionsbezogenen und einmaligen Ausgaben und Cashflows; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Projekte, die den Lizenzbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten des Unternehmens unter den Profilen www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Nicht-IFRS-Kennzahlen: Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, einschließlich: (i) bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust pro Aktie; (ii) Goldäquivalentunzen ("GEOs"); (iii) bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, mit Ausnahme von Änderungen bei der nicht zahlungswirksamen Arbeit; und (iv) Gesamteinnahmen und Optionserlöse, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen darstellen. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt wurden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.- Bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust je AktieDer bereinigte Nettoverlust wird berechnet, indem die Optionserlöse, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, hinzugerechnet und die folgenden Posten vom Nettogewinn abgezogen werden: transaktionsbezogene und einmalige Aufwendungen Transaktionsbezogene und einmalige Aufwendungen sind eine ergänzende Finanzkennzahl, die sich aus betrieblichen Aufwendungen zusammensetzt, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. Im ersten Quartal 2023 betrafen einmalige Aufwendungen vor allem Honorare im Zusammenhang mit der Umstellung des Geschäftsjahres des Unternehmens, steuerliche Umstrukturierungen nach Abschluss von Unternehmenstransaktionen, die Einrichtung von Dividendenreinvestitions- und Finanzierungsprogrammen sowie ausgewählte Unternehmensentwicklungsaktivitäten und im gleichen Zeitraum 2022 in erster Linie Beratungsgebühren und Honorare im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen., Anteil am (Gewinn)/Verlust und Verwässerungsgewinn bei assoziierten Unternehmen, Wertminderung, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Anlagen, Gewinn aus der Veräußerung kurzfristiger Anlagen, Gewinn aus der Änderung von Darlehen, Wechselkursgewinn/(-verlust), sonstige Erträge/(Aufwendungen) und Optionserlöse, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden. Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettoverlustes durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass es sich dabei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrundeliegende Betriebsleistung unseres Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse sind. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettoverlustes zum bereinigten Nettoverlust und zum bereinigten Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:- GEOsDie gesamten GEOs werden ermittelt, indem die Einnahmen durch die folgenden durchschnittlichen Goldpreise geteilt werden:- Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderungen des nicht zahlungswirksamen BetriebskapitalsDer bereinigte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals wird ermittelt, indem die Auswirkungen von Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals, von Transaktions- und einmaligen Ausgaben sowie von Optionserlösen, die für Mineralgrundstücke gutgeschrieben wurden, aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit herausgerechnet werden. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da das Management der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Die nachstehende Tabelle zeigt einen Abgleich des Nettoverlustes mit dem bereinigten Cashflow aus der Betriebstätigkeit, ohne Berücksichtigung von Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals.- Gesamtbetrag der Einnahmen und Optionserlöse ÜberleitungDie Gesamteinnahmen und Optionserlöse werden ermittelt, indem die Optionserlöse, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, zu den Gesamteinnahmen addiert werden. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Nachstehend finden Sie einen Abgleich unserer Gesamteinnahmen und Optionserlöse mit den Gesamteinnahmen für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bzw. 2022: