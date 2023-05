Chris Vermeulen: Goldpreis am Scheideweg

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Chris Vermeulen über die zu erwartende Entwicklung der Goldkurse.Der Chefmarktstratege von TheTechnicalTraders.com sieht zwei Möglichkeiten, bei einer steigt der Goldpreis, bei einer fällt er: "Die Ausbruchszone für Gold, in der es für mich wirklich spannend wird, liegt bei etwa 2.089 US-Dollar. Wenn es also mehr oder weniger gelingt, die Marke von 2.090 US-Dollar zu durchbrechen oder zu halten, – vor allem auf Monatsbasis, das ist der wichtigste Preischart, den ich verfolge – dann könnten wir uns auf den Weg zu einem Goldpreis von 2.600 bis 2.700 US-Dollar als nächsten Stopp begeben."Eine derart große Bewegung sei jedoch nicht garantiert. Vermeulen erinnert daran, dass die jüngste Entwicklung des Goldpreises von Nachrichtenereignissen wie der Bankenkrise und der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter anheben wird, bestimmt wurde. Wenn die USA in eine Rezession gerate und die Aktien wie während der Tech-Blase und der Finanzkrise 2008 einbrechen, werde der Goldpreis wahrscheinlich einen Rückschlag erleiden."Ich bin zwar sehr optimistisch, was Gold angeht, und besitze langfristig gesehen viel physisches Metall, aber es könnte trotzdem sein, dass der Goldpreis zurückgeht und sich im nächsten Jahr in dieser Art von Seitwärtsbewegung fortsetzt", so der Trading-Experte. Seiner Meinung nach ist es möglich, dass das Edelmetall bis auf 1.650 US-Dollar sinkt, 1.800 US-Dollar sei jedoch wahrscheinlich der niedrigste Stand, den es erreichen wird.Silber ist zwar weit von seinem Allzeithoch entfernt, könnte laut Vermeulen aber aufgrund seiner Volatilität schnell aufholen, sofern das erste Szenario für Gold tatsächlich eintritt: "Ich denke, dass Silber wahrscheinlich in die Höhe schießen und abheben wird – es wird wieder auf das Niveau von 50 US-Dollar (pro Unze) steigen, was eine deutlich höhere Rendite als Gold bedeutet. Aber es wird wahrscheinlich sehr viel unbeständiger sein."© Redaktion GoldSeiten.de