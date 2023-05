Alchemist-Magazin der LBMA für Mai 2023 veröffentlicht

Die LBMA hat für Mai 2023 die inzwischen 109. Ausgabe der Onlinezeitschrift "Alchemist" veröffentlicht. Diese beinhaltet diverse Artikel rund um das Thema Edelmetalle, von der Beziehung der Deutschen Bundesbank zu ihrem Gold bis hin zu Goldschätzen im British Museum in London.Im Editorial von Adrian Ash von BullionVault heißt es: "Die Spotpreise sind bereits um 5 % gegenüber dem Triple-Top von 1.580 £ in britischen Pfund gestiegen, und der Mai begann mit neuen Allzeithochs in Yuan, Yen, Rupien und den meisten anderen Währungen. Kein Wunder, dass es immer schwieriger wird, Bären zu finden. Außerhalb unseres Marktes hat Gold diese neuen Rekordstände jedoch sowohl in aller Stille als auch trotz der größten Herausforderung durch steigende Zinssätze seit dem Platzen der Blase Ende der 70er Jahre durch die US-Notenbank unter Paul Volcker erreicht."Das interessante Magazin finden Sie hier im PDF-Format © Redaktion GoldSeiten.de