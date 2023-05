Habeck am Ende, EU-Korruption?, skandalöse Besteuerung und Fake-Landung?

Es gibt Hoffnung, daß die neue Heiz-Gesetzgebung scheitert, die FDF verlangt Antworten von Minister Habeck.Die spanische Menschenrechtsvereingigung Liberum verklagt u.a. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Vorwürfe sind schwerwiegend und stehen in Zusammenhang mit der Bestellung von Impfstoff für mehrere Milliarden Euro bei Pfizer/Biontech.Auch die USA haben eine Migrationskrise. Durch die Aufhebung von "Titel 42" wurde ein Ansturm von Süden in Gang gesetzt. Die Gouverneure von Texas und Florida leiten Migranten in demokratisch regierte Bundesstaaten weiter.Eine Steuer, auch wenn gar kein Gewinn angefallen ist? Das ist in Deutschland Realität, aber die Wegzugsbesteuerung von Unternehmern wird den wachsenden Strom nicht aufhalten.Silber korrigiert, sieht aber weiter vielversprechend aus. Die registrierten COMEX-Bestände sind unter 30 Mio. Unzen gefallen.Waren die Amerikaner gar nicht auf dem Mond? In die Liste der Zweifler reiht sich der ehemalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde sein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)