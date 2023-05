Golden Rim Resources Ltd. identifiziert neue Goldziele bei Kada

Bohrloch Rechtswert Hochwert (m) Neigung° Azimut° EOH (m) Status

(m)

BKAC001 456100 1232100 55 270 77 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC002 456060 1232100 55 270 69 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC003 456020 1232100 55 270 65 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC004 455985 1232100 55 270 77 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC005 456075 1232100 55 270 29 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC006 455950 1232100 55 270 59 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC007 455925 1232100 55 270 65 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC008 455900 1232100 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC009 455650 1232500 55 270 41 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC017 455450 1232500 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC018 455425 1232500 55 270 49 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BKAC019 455400 1232500 55 270 41 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC001 456286 1228800 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC002 456261 1228800 55 270 45 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC003 456236 1228800 55 270 49 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC004 456211 1228800 55 270 45 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC005 456186 1228800 55 270 44 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC006 456221 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC007 456196 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC008 456171 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC009 456146 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC010 456121 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC011 456096 1230000 55 270 38 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC012 456071 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC013 456046 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC014 456021 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC015 455996 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC016 455971 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC017 455946 1230000 55 270 43 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC018 455921 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC019 455896 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC020 455871 1230000 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC021 455846 1230000 55 270 39 Ergebnisse in dieser Mitteilung

SDAC022 456246 1230000 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC001 456925 1225800 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC002 456900 1225800 55 270 52 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC003 456875 1225800 55 270 52 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC009 456,271 1221800 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC010 456,246 1221800 55 270 41 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC011 456,196 1221800 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC012 456,171 1221800 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC013 456,146 1221800 55 270 47 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC014 456,121 1221800 55 270 50 Ergebnisse in dieser Mitteilung

MSAC015 456096 1221800 55 270 45 Ergebnisse in dieser Mitteilung

BFAC001 452525 1222200 55 270 33 Ergebnisse ausstehend

BFAC002 452500 1222200 55 270 28 Ergebnisse ausstehend

BFAC003 452475 1222200 55 270 19 Ergebnisse ausstehend

BFAC004 452450 1222200 55 270 15 Ergebnisse ausstehend

BFAC005 452425 1222200 55 270 7 Ergebnisse ausstehend

BFAC006 452400 1222200 55 270 8 Ergebnisse ausstehend

BFAC007 452375 1222200 55 270 9 Ergebnisse ausstehend

BFAC008 452350 1222200 55 270 6 Ergebnisse ausstehend

BKAC010 456625 1232500 55 270 47 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC011 455600 1232500 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC012 455575 1232500 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC013 455550 1232500 55 270 41 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC014 455525 1232500 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC015 455500 1232500 55 270 46 Ergebnisse bereits veröffentlicht

BKAC016 455475 1232500 55 270 50 Ergebnisse bereits veröffentlicht

MSAC004 456850 1225800 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

MSAC005 456825 1225800 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

MSAC006 456800 1225800 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

MSAC007 456775 1225800 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

MSAC008 456750 1225800 55 270 52 Ergebnisse bereits veröffentlicht

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Bedeutende Goldabschnitte

(0,5 m x g/t AC)

MSAC012 8 12 4 m mit 1,2 g/t Gold

SDAC003 0 4 4 m mit 0,7 g/t Gold

45 47 2 m mit 1,1 g/t Gold

SDAC009 4 16 12 m mit 0,5 g/t Gold

44 48 4 m mit 1,6 g/t Gold

SDAC010 5 9 4 m mit 1,0 g/t Gold

31 33 2 m mit 1,3 g/t Gold

39 49 10 m mit 0,3 g/t Gold

SDAC013 28 50 22 m mit 0,9 g/t Gold

SDAC020 32 40 8 m mit 0,4g/t Gold

Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR; Golden Rim oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für die letzten 44 Luftkernbohrungen (AC) (insgesamt 2.197 m) des Explorationsbohrungsprogramms bekannt zu geben, die neue Ziele auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Kada (Kada) in Guinea identifiziert haben.- Die Luftkernbohrungen (AC) lieferten zahlreiche anomale Goldergebnisse, sowohl im Prospektionsgebiet Sadan als auch im Prospektionsgebiet Massan South, einschließlich 22 m mit 0,9 g/t Gold.- Die 3.500 m umfassenden Diamantkernbohrungen (DD, Diamond Drilling) in den Prospektionsgebieten Bereko und Massan machen gute Fortschritte; bis dato wurden 2.060 m gebohrt.- Golden Rim entwickelt eine Pipeline von Prospektionsgebieten, um die weitere Vergrößerung von Kadas Mineralressourcenschätzung (MRE, Mineral Resource Estimate) voranzutreiben.- Die aktualisierte MRE für Massan und die erste MRE für Bereko werden voraussichtlich 2023 vorgelegt.Die Entdeckung von Gold im Prospektionsgebiet Sadan bestätigt unsere Ansicht, dass bei Kada noch eine beträchtliche Menge Unzen Gold zu entdecken ist. Wir haben das Gefühl, dass wir bei Kada nur an der Oberfläche gekratzt haben. Bei Massan haben wir 930.000 Unzen über eine Streichlänge von 1 km und in Bereko, 9 km nördlich, befindet sich ein weiteres sehr attraktives Ziel. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Lücken in Kadas 15 km langem Goldkorridor im Grundgebirge zu schließen, und wir sind zuversichtlich, dass dies weitere Mineralisierungszonen aufdecken und das Ressourcenwachstum unterstützen wird.Die jüngsten RC-Ergebnisse bei Sounkou Siehe GMRs ASX-Pressemitteilung vom 24. April 2023. (17 m mit 1,3 g/t) und die vielversprechenden AC-Bohrergebnisse bei Sadan und Massan South sind der Beweis dafür, dass Kada eine bedeutende Goldlagerstätte ist, und wir freuen uns darauf, diese neuen Ergebnisse zu nutzen, um die gezielte Exploration voranzutreiben.Golden Rims 3.000 m umfassendes AC-Bohrprogramm, das auf neue Entdeckungen abzielt, ist jetzt abgeschlossen, während das 3.500 m umfassende DD-Programm, das die offene Mineralisierung überprüft und strukturelle Informationen liefert, im März 2023 eingeleitet wurde.Darüber hinaus schloss Golden Rim vor kurzem ein 10.000 m umfassendes RC-Bohrprogramm bei Kada ab, das Explorationsbohrungen im Prospektionsgebiet Bereko und nördlich des MRE-Gebiets innerhalb des Prospektionsgebietes Massan sowie einige Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen an den Rändern der MRE umfasste.Einzelheiten zu den Ansatzpunkten der AC-Bohrungen sind in Tabelle 1 enthalten; die Lage der Bohrungen ist in Abbildung 1 dargestellt. Alle bedeutenden neuen Goldabschnitte sind in Tabelle 2 aufgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70527/20230511_GoldenRim_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Das Goldprojekt Kada mit Lage der Prospektionsgebiete und Bohransatzpunkte über den Ergebnissen der Schneckenbohrungen.Golden Rim schloss im März ein 3.000 m umfassendes AC-Bohrprogramm ab, um das neu entdeckte Ziel Nounkoun zu erkunden, das mittels der Feldkartierung (Abbildung 1) identifiziert wurde, sowie aussichtsreiche geophysikalische Anomalien innerhalb von Massan und Bereko. Insgesamt wurden 64 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2922 m niedergebracht, und zwar wie folgt:- 19 Bohrungen mit Gesamtlänge von 1.009 m bei Bereko- 8 Bohrungen mit Gesamtlänge von 414 m bei Massan- 7 Bohrungen mit Gesamtlänge von 327 m bei Massan South- 22 Bohrungen mit Gesamtlänge von 1.047 m bei Sadan- 8 Bohrungen mit Gesamtlänge von 125 m bei Bamfele.Die Analyseergebnisse für 12 Bohrungen sind eingetroffen und wurden am 24. April 2023 bekannt gegeben. Die Analyseergebnisse für weitere 44 Bohrungen in allen Prospektionsgebieten liegen jetzt vor, wobei die Ergebnisse für die restlichen acht Bohrungen noch ausstehen. Mehrere Bohrungen enthalten anomale Goldgehalte, zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:- SDAC013: 22 m mit 0,9 g/t Gold ab 28 m- SDAC009: 12 m mit 0,5 g/t Gold ab 4 mo 4 m mit 1,6 g/t Gold ab 44 m- SDAC010: 4 m mit 1,0 g/t Gold ab 5 mo 10 m mit 0,3 g/t Gold ab 39 m- MSAC012: 4 m mit 1,2 g/t Gold ab 8 mDie Bohrungen durchteuften durchgehend eine Reihe von wechsellagernden, stark verwitterten, stark oxidierten Sedimentgesteinen, vor allem Schluffstein und Grauwacke sowie etwas Schiefer. Die Mineralisierung wurde in allen Gesteinsarten angetroffen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70527/20230511_GoldenRim_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: SDAC013 Bohrklein mit Goldgehalten (g/t)Diese ermutigenden neuen Ergebnisse in Verbindung mit der jüngsten Entdeckung im Prospektionsgebiet Sounkou 13 km südwestlich des MRE-Gebiets bei Massan stellen weitere höffige Zielgebiete für Nachfolgearbeiten dar, während Golden Rim seinen Goldbestand bei Kada weiter ausbaut. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Laufe des Jahres 2023 eine MRE-Aktualisierung vorzulegen.Die mineralisierten Zonen werden in Abständen von 1 m neu untersucht, um die Mineralisierung genauer abzugrenzen.Die RC-Bohrungen bei Bereko und Massan sind jetzt abgeschlossen, wobei die Ergebnisse für die letzten 14 Bohrungen (1.487 m) bei Massan noch ausstehen. Die Ergebnisse für diese Bohrungen und die letzten Schürfgräben bei Massan werden im Mai erwartet.Die Ergebnisse der letzten acht AC-Bohrungen werden im Mai erwartet, und die Diamantkernbohrungen bei Massan und Bereko werden bis zur Fertigstellung fortgesetzt, die für Ende Mai erwartet wird. Die Ergebnisse werden dann zur Vorbereitung einer MRE-Aktualisierung bei Massan und einer ersten MRE bei Bereko in der kommenden Regenzeit analysiert.Diese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Golden Rim Resources Ltd. ist ein an der ASX notiertes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an fortgeschrittenen Mineralprojekten in Guinea und Burkina Faso in Westafrika sowie in Chile in Südamerika.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das fortgeschrittene Goldprojekt Kada im Osten von Guinea. Guinea ist nach wie vor eines der am wenigsten erkundeten Länder in Westafrika. Golden Rim hat eine erste vermutete Mineralressource von 25,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,1 g/t Gold (930 Tsd. oz) ASX-Mitteilung: Kada Maiden Mineral Resource 930koz Gold vom 3. März 2022 (vermutete Mineralressource von 25,5 Mio. T mit 1,1 g/t Gold). beschrieben, wobei der Großteil eine oberflächennahe Übergangs-Oxid-Goldmineralisierung ist. Golden Rim richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der Mineralressource. Der Großteil des 200 km² umfassenden Projektgebiets ist nach wie vor kaum erkundet und bietet beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Oxid-Goldmineralisierungen.Das Unternehmen entdeckte und beschrieb eine angedeutete und vermutete Mineralressource von 50 Millionen t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Gold (2 Mio. oz) ASX-Mitteilung: Kouri Mineral Resource Increases by 43% to 2 Million ounces Gold vom 26. Oktober 2020 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine angedeutete Mineralressource von 7 Mio. t mit 1,4 g/t Gold und eine vermutete Mineralressource von 43 Mio. t mit 1,2 g/t Gold). beim Goldprojekt Kouri im Nordosten von Burkina Faso. Im Norden von Chile besitzt Golden Rim auch das Kupfer- und Silber-Blei-Zink-Projekt Paguanta, das über eine nachgewiesene, angedeutete und vermutete Mineralressource von 2,4 Millionen t mit einem Gehalt von 88 g/t Silber, 5,0 % Zink und 1,4 % Blei (6,8 Mio. oz Silber, 265 Mio. lb Zink und 74 Mio. lb Blei) ASX-Mitteilung: New Resource Estimation for Paguanta vom 30. Mai 2017 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine nachgewiesene Mineralressource von 0,41 Mio. t mit 5,5 % Zink, 1,8 % Blei, 88 g/t Silber und 0,3 g/t Gold, eine angedeutete Mineralressource von 0,61 Mio. t mit 5,1 % Zink, 1,8 % Blei, 120 g/t Silber und 0,3 g/t Gold sowie eine vermutete Mineralressource von 1,3 Mio. t mit 4,8 % Zink, 1,1 % Blei, 75 g/t Silber und 0,3 g/t Gold). im Erkundungsgebiet Patricia verfügt. Die Mineralressource ist weiterhin offen. Das Unternehmen ist bestrebt, diese Projekte zu veräußern, um sich auf Kada zu konzentrieren.Für das benachbarte Kupferprojekt Loreto in Chile hat Golden Rim eine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Teck Chile unterzeichnet, wonach Teck Chile eine Beteiligung von bis zu 75 % an dem Projekt erwerben kann.Tim Strong, Managing Director+61 3 8677 0829tim@goldenrim.com.auIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chMarktkapitalisierung: 19,5 Millionen AUDAusgegebene Aktien: 591,6 MillionenT + 61 3 8677 0829E info@goldenrim.com.augoldenrim.com.auErklärungen der sachkundigen Personen: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind den folgenden Bekanntmachungen entnommen: Maiden Drilling at Sounkou prospect hits 17m @ 1.3g/t vom 24. April 2023; Kada drilling delivers 56m @ 1.7g/t gold at Massan, 9m @ 2.8g/t gold at Bereko vom 5. April 2023; Golden Rim intercepts 9m @ 3.3gt oxide gold at Kada vom 17. März 2023; GMR hits 57m @ 1.0g/t gold in Oxide at Kada vom 20. Februar 2023; GMR intercepts further oxide gold zones at Kadas Bereko prospect vom 6. Februar 2023; Golden Rim identifies extensive additional oxide gold target areas at Bereko vom 14. Juli 2022; Golden Rim Hits 43m at 1.2gt Gold Outside Kada Mineral Resource vom 21. Juni 2022; Golden Rim Commences Infill Auger Drilling at Bereko Gold Prospects vom 25. Mai 2022; Golden Rim hits shallow high-grade oxide gold at Bereko vom 19. Mai 2022; Golden Rims Drilling Outside Kada Mineral Resource Area Delivers More Oxide Gold vom 11. Mai 2022; Kada Maiden Mineral Resource 930Koz Gold vom 3. März 2022; Golden Rim Discovers More Oxide Gold in Exploration Drilling at Kada vom 1. März 2022; Golden Rim hits 171.5g/t gold in sampling at Kada with multiple new targets identified vom 22. Februar 2022; Golden Rim Discovers Exciting New Zone of Oxide Gold at Kada - 66m at 1.0g/t Gold vom 17. Februar 2022; Golden Rim Hits More Oxide Gold at Kada - 61m at 1.2ppm Gold from Surface vom 28. Januar 2022; Golden Rim Continues to Identify Additional Gold Mineralisation at Kada vom 20. Januar 2022; Kada Delivers Exceptional Shallow Oxide Gold Intersection - 96m at 3.3ppm Gold vom 20. Dezember 2021; Kada Delivers Widest Oxide Gold Intersection to Date - 62m at 1.3ppm Gold vom 14. Dezember 2021; Golden Rim Delivers More Broad Zones of Oxide Gold at Kada vom 19. August 2021; Golden Rim Intersects 32m at 1.4ppm Gold in Oxide at Kada vom 5. August 2021; Golden Rim Expands Kada Bedrock Gold Corridor to 15km vom 30. Juli 2021; Golden Rim's Oxide Gold Blanket at Kada Expands to 700m Width vom 26. Juli 2021; Golden Rim Hits 46m at 1.3ppm Gold at Kada vom 19. Juli 2021; Golden Rim Continues to Outline Broad Oxide Gold Area at Kada vom 13. Juli 2021; Golden Rim Confirms Broad Zones of Oxide Gold in Resource Drillout at Kada vom 29. Juni 2021; Major Bedrock Gold Corridor Extends to 4.7km at Kada vom 20. Mai 2021; Major 3.5km Bedrock Gold Corridor Confirmed at Kada vom 19. April 2021. Diese Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.goldenrim.com.au) verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in diesen Meldungen enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Mineralressourcenschätzung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Brendan Hogan, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. Herr Hogan ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Hogan erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein und stellen die Absichten, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen von Golden Rim dar, unter anderem in Bezug auf zukünftige Explorationsaktivitäten. Die Projektionen, Schätzungen und Überzeugungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Golden Rim liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Leistung von Golden Rim in zukünftigen Perioden wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Schätzungen oder Projektionen abweicht. Nichts in diesem Dokument ist ein Versprechen oder eine Zusicherung in Bezug auf die Zukunft. Aussagen oder Annahmen in diesem Dokument, die sich auf die Zukunft beziehen, können sich als unrichtig erweisen und die Unterschiede können wesentlich sein. Golden Rim gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit solcher Aussagen oder Annahmen ab.Link zur englischen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02664919-3A618149?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!- Das Präfix MS kennzeichnet Bohrungen im Prospektionsgebiet Massan.- Das Präfix BK kennzeichnet Bohrungen im Prospektionsgebiet Bereko.- Das Präfix NK kennzeichnet Bohrungen im Prospektionsgebiet Nounkoun.- Das Präfix SK kennzeichnet Bohrungen im Prospektionsgebiet Sounkou.- Koordinatenprojektion UTM, WGS 84 Zone 29 Nord.- Der Cutoff-Gehalt der Abschnitte beträgt 0,3 g/t Gold.- Die Abschnitte werden mit einem Maximum von 3 m kontinuierlicher interner Verwasserung gemeldet.- Die Probenvorbereitung und -analyse erfolgte in der Einrichtung von SGS Laboratory in Ouagadougou (Burkina Faso).- Die Analyse erfolgte mittels einer 50g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (FAA515).- Alle Proben mit einem Wert von über 10.000ppb werden anhand gravimetrischer Analyse (FAA505) untersucht.- EOH bedeutet Ende der Bohrung.