Gold  Die nächste Warteschleife im Aufwärtstrend

Anfang März startete der Goldpreis einen weiteren Aufwärtsimpuls, der ihn diesmal über das bisherige Rallyhoch des laufenden Jahres bei 1.959 USD und am 04. Mai sogar über das bisherige Allzeithoch bei 2.074 USD antrieb. Nach dem Erreichen der neuen Rekordmarke bei 2.079 USD setzte eine Korrektur ein, die bisher über der Unterstützung bei 1.998 USD abgebremst werden konnte. Ein Ausbruchsversuch über die kurzfristige Hürde bei 2.048 USD scheiterte ebenfalls und so setzte der Kurs des Edelmetalls zuletzt wieder an die 1.998-USD-Marke zurück.Aktuell spricht wieder mehr für eine Korrekturausweitung bis 1.970 USD, die bei einem Bruch von 1.998 USD wahrscheinlich würde. Hier sollte der Aufwärtstrend reaktiviert und die Seitwärtsrange mit einem Anstieg über 2.048 USD nach oben verlassen werden. Kurzfristig könnte Gold dann bis 2.100 und 2.135 USD steigen.Ein Unterschreiten von 1.965 USD würde dagegen für den Beginn einer ausgedehnten Korrekturphase sprechen, die zunächst zu Abgaben bis 1.920 USD führen dürfte. An dieser Stelle sollte die Käuferseite dann wieder eingreifen, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden und einen Einbruch bis 1.870 USD und darunter zu verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)