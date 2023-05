Verbindung zwischen Allkem und Livent schürt Hoffnungen auf mehr M&A in der Lithium-Branche

Die Aktien der an der australischen Börse notierten Lithium-Bergbauunternehmen stiegen am Donnerstag sprunghaft an, nachdem eine Fusion im Wert von 10,6 Mrd. USD in der Branche die Erwartung einer weiteren Konsolidierung unter den Herstellern des für die Batterien von Elektrofahrzeugen wichtigen Metalls geweckt hatte, berichtet Reuters . Durch die am Mittwoch angekündigte Fusion zwischen Allkem Ltd. und Livent entsteht der weltweit drittgrößte Hersteller von Lithium, dessen Nachfrage sich im Zuge der Energiewende bis 2030 voraussichtlich mehr als verfünffachen wird.Die Aktien von Allkem stiegen um bis zu 18,6%, während Livent über Nacht in New York um 5,2% zulegte und damit einen starken Anstieg des Sektors anführte, in dem Australiens größter unabhängiger Lithiumproduzent Pilbara Minerals um bis zu 8% zulegte. Der Vorstandsvorsitzende von Allkem, Martin Pérez de Solay, nannte die breitere Palette an Lithiumprodukten, die das Unternehmen Schlüsselkunden wie Toyota anbieten kann, das über seine Handelseinheit auch 6,16% der Allkem-Aktien hält, als Hauptgrund für die Fusion mit Livent. In einem Interview sagte er, Toyota stehe der Übernahme "sehr positiv" gegenüber.© Redaktion MinenPortal.de