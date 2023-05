Die zunehmenden Kosten der Goldproduktion

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel es kostet, eine Unze Gold zu produzieren? Die meisten von uns neigen dazu, sich auf den Marktpreis für Gold zu konzentrieren, da dies das ist, worauf wir täglich hingewiesen werden. Das ist auch sinnvoll. Für Anleger und Besitzer von Goldbergbauaktien gibt es jedoch triftige Gründe, neben dem Marktpreis auch den Produktionskosten von Gold mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Schließlich muss das Gold erst aus dem Boden geholt werden, bevor es verarbeitet und verkauft werden kann. Die Bedeutung niedriger Produktionskosten für ein Bergbauunternehmen ist ähnlich wie für jedes andere Unternehmen in jeder Branche - niedrigere Kosten führen zu höheren Gewinnspannen. Wie viel kostet es also, eine einzige Unze Gold zu fördern?Eine von Brancheninsidern häufig genannte Zahl ist 1.200 Dollar je Unze. Es gibt jedoch eine erhebliche Debatte darüber, ob diese Zahl korrekt ist. Einige sagen, dass die Zahl von 1.200 Dollar das Ergebnis von Buchhaltungs-/Berichterstattungspraktiken ist, die möglicherweise nicht alle mit dem Abbau- und Produktionsprozess verbundenen Kosten widerspiegeln. Mit anderen Worten: 1.200 Dollar je Unze sind möglicherweise keine "realistisch" genauen Produktionskosten für Gold. Der World Gold Council hat seine eigene Formel für die "All-In Sustaining Costs"..."Der Leitfaden zu Non-GAAP Metrics - All-In Sustaining Costs und All-In Costs wurde erstmals im Jahr 2013 veröffentlicht. In Anbetracht neuer Rechnungslegungsstandards und zur Unterstützung einer einheitlichen Anwendung hat der World Gold Council 2018 einen aktualisierten Leitfaden veröffentlicht, die zusätzliche Verbesserungen enthält. Wir haben eng mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammengearbeitet, um diese Nicht-GAAP-Metriken zu entwickeln, die für mehr Transparenz bei den mit der Goldproduktion verbundenen Kosten sorgen sollen."Es ist problematisch, einheitliche Kosten für die Goldgewinnung zu nennen. Die Bergbaukosten variieren je nach Standort der spezifischen Aktivität: von Region zu Region, von Land zu Land usw. Auch das regulatorische Umfeld wirkt sich auf die Kosten aus. So berichtet der Thomson Reuters GFMS Gold Mine Economics Service, dass die durchschnittlichen Gesamtkosten in Südafrika zwischen 2005 und 2013 bei über 1.400 USD lagen, während sie in Peru weniger als 700 USD betrugen. Es gibt jedoch noch einen weiteren Punkt, der die gesamte Bergbauindustrie betrifft und um den es in diesem Artikel geht: die steigenden Kosten der Goldproduktion.Die Kosten für die Produktion einer Unze Gold steigen weiter an. Adam Webb, Direktor von Mine Supply Metals Focus, sagte dazu Folgendes: "Die durchschnittlichen All-In Sustaining Costs (AISC) in der Goldbergbauindustrie stiegen im dritten Quartal 22 um 1% gegenüber dem Vorquartal und erreichten mit 1.289 USD je Unze ein neues Rekordhoch. Dies war das dritte Quartal in Folge mit steigenden Kosten, wobei die durchschnittlichen AISC auch in Q1'22 und Q2'22 neue Rekordwerte erreichten, bevor sie im letzten Quartal übertroffen wurden. Die durchschnittlichen Gold-AISC sind nun 14% höher als im Vorjahresquartal und 32% höher als in Q3'20."Hier ist der vielleicht wichtigste Punkt des obigen Zitats: "Die durchschnittlichen Gold-AISC sind nun 14% höher als im Vorjahresquartal und 32% höher als in Q3'20."Die Bergleute können die steigenden Produktionskosten nicht durch eine Erhöhung des Preises ihres Endprodukts oder ihrer Dienstleistung weitergeben, wie dies bei den meisten Unternehmen der Fall ist. Ihr Verkaufspreis wird durch den Goldmarkt bestimmt. Wir müssen wissen, wie sich der Goldpreis seit dem dritten Quartal 2020 entwickelt hat und wie er im Vergleich zu den seither um 32% gestiegenen Goldproduktionskosten dasteht. Der Goldpreis erreichte seinen Höchststand im dritten Quartal (August) 2020 mit 2.060 Dollar je Unze. Im Berichtsquartal, dem dritten Quartal 2022, befand sich der Goldpreis im Sinkflug und lag im Durchschnitt bei 1.600 Dollar, 400 Dollar unter dem Höchststand zwei Jahre zuvor. Während die Bergleute die ständig steigenden Produktionspreise auffangen konnten, sank ihr Verkaufspreis weiter.Während des größten Teils des Jahres 2020 lagen die AISC unter 1.000 Dollar je Unze. Wenn man diese Kosten mit dem Marktpreis für Gold von über 2.000 Dollar je Unze vergleicht, ergibt sich eine vorgeschlagene Bruttogewinnspanne von 1.000 Dollar je Unze. Leider stiegen die Produktionskosten der Minengesellschaften weiter an, während ihr Endverkaufspreis weiter sank. Die potenzielle Gewinnspanne von 1.000 Dollar je Unze lag eher bei 350 Dollar je Unze. (1.650-Dollar-Goldpreis - 1.300 Dollar AISC = 350 Dollar). Das ist eine Schrumpfung von 67%! Selbst nach dem jüngsten Aufwärtstrend des Goldpreises, der sich wieder dem Höchststand von 2020 nähert, ist die vorgeschlagene Bruttogewinnspanne für Goldminenbetreiber immer noch um fast ein Drittel niedriger.Es sollte darauf hingewiesen werden (und dies wurde auch von anderen getan), dass ein steigender Prozentsatz der Goldproduktion zu Kosten erfolgt, die über dem vorherrschenden Marktpreis liegen. Das allein ist schon Grund genug, die Zuverlässigkeit der "durchschnittlichen" AISC von 1.289 Dollar in Frage zu stellen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Goldaktienanleger bei den Erwartungen und Vorhersagen für ihre Bergbauaktien vorsichtig sein sollten. Da die Kosten für die Goldproduktion steigen, könnte jeder entsprechende Rückgang des Goldpreises dazu führen, dass die Bergbauunternehmen mit Nettoverlusten arbeiten. Die Kosten für die Goldproduktion sind so hoch wie nie zuvor. Die Produktionskosten steigen schneller als der Goldpreis, was die potenziellen Gewinnspannen der Bergbauunternehmen schmälert. In der Zwischenzeit warten die Anleger weiter auf ihren schwer fassbaren Zahltag (siehe auch " Still Betting On Gold Stocks? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 13. Mai 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.