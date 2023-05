Ford Nicholson warnt vor großer Ölkrise

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Ford Nicholson über die Auswirkungen der Inflation, des Ukraine-Krieges, der Bankenkrise und der Entdollarisierung auf die Energiemärkte.Der Präsident und CEO der privaten Investmentgesellschaft Kepis & Pobe glaubt, dass die aktelle Situation zu einer erhöhten Volatilität im Energiesektor führen wird, da die westlichen Sanktionen die weltweiten Öl- und Gaslieferungen belasten.Nicholson ist zudem der Meinung, dass die Energieknappheit Länder auf der ganzen Welt dazu veranlassen wird, nach alternativen Währungen zu suchen, um auf diesem unsicheren Markt überleben zu können: "Sie werden [die Entdollarisierung] im Energiesektor erleben, bevor Sie sie irgendwo anders sehen."Dem Energieexperten zufolge ist es für Anleger wichtig, den globalen Energiemarkt zu beobachten, um zu verstehen, wie sie ihre Portfolios auf dieses anhaltende Chaos vorbereiten können: "Der Durchschnittsbürger muss sich darüber im Klaren sein, dass eine wirklich schwierige Zeit auf ihn zukommen könnte."Diese Energiekrise würde jedoch versierten Anlegern die Möglichkeit bietet, sich so zu positionieren, dass sie davon profitieren, wenn sich Länder auf der ganzen Welt an diese Marktverschiebung anpassen: "Die Energie ist der Dreh- und Angelpunkt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. [...] Die Differenzierung zwischen den einzelnen Kontinenten wird von entscheidender Bedeutung sein, und ich glaube, dass man viel Geld verdienen kann, wenn man dies beachtet."© Redaktion GoldSeiten.de