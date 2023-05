Palladium One: Ausübung der Verwässerungsschutzrechte eines strategischen Aktionärs

Toronto, 15. Mai 2023 - Palladium One Mining (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Glencore plc (Glencore), eine Großaktionärin des Unternehmens, beschlossen hat, die ihr anteilig zustehenden Kapitalbeteiligungsrechte über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft auszuüben, und somit 7.439.071 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens (die Stammaktien) gezeichnet hat. Die Stammaktien wurden zum Preis von 0,11 Dollar pro Stammaktie ausgegeben und es wurde daraus ein Bruttoerlös von insgesamt 818.297,80 Dollar erzielt (Finanzierung). Nach Abschluss der Finanzierung hält Glencore rund 9,99 % der Aktienanteile des Unternehmens auf teilweise verwässerter Basis.Gemäß den Bedingungen der zwischen Glencore und dem Unternehmen abgeschlossenen Vereinbarung über Investorenrechte (die Vereinbarung über Investorenrechte) hat Glencore entschieden, seine Bezugsrechte zum Erhalt seiner Eigentumsanteile am Unternehmen im Hinblick auf die vor kurzem erfolgte Übernahme der Firma MetalCorp Ltd. auszuüben.Sämtliche im Rahmen der Finanzierungstransaktion ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltedauer ab dem Abschlussdatum. In Zusammenhang mit dem Investment von Glencore sind keine Gebühren angefallen.Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster Metalle für grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Platin-Gruppen-Element (PGE)-Kupfer-Nickel-Vorkommen in Canada und Finnland. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über NI 43-101-konforme Mineralressourcen verfügt; die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask befinden sich in Ontario bzw. im Yukon (Kanada). Folgen Sie Palladium One auf LinkedIn, Twitter und unter www.palladiumoneinc.com.FÜR DAS BOARDDerrick WeyrauchPresident, CEO & DirektorDerrick Weyrauch, President & CEOE-Mail: info@palladiumoneinc.comDie TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden bzw. werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden.Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auch auf die erwartete zukünftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und enthalten u.a. auch Begriffe wie z.B. erwarten, glauben, planten", schätzen und beabsichtigen sowie Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Synergien und Vorteile der Finanzierung, den zukünftigen Preis von Nickel, Kupfer, Gold und Kobalt, die Schätzung von Mineralressourcen, die Kosten und den Zeitplan für die Erschließung von Projekten und neuen Lagerstätten, den Erfolg von Explorationen, Währungsschwankungen, den Bedarf an zusätzlichem Kapital, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben und Umweltrisiken. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!