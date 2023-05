Asante Gold: Hochgradigere Mineralressourcen in revidiertem technischem Bericht für Chirano

Untertagebetrieb Klassifizierung Mt Au Gehalt Moz

(g/t)

Obra nachgewiesen 0,118 1,82 0.007

angedeutet 3,357 1,65 0.179

nachgewiesen und angedeutet 3,476 1,66 0.186

vermutet 1,788 1,87 0.108

Akwaaba nachgewiesen 1,478 2,06 0.098

angedeutet 0,818 1,86 0.049

nachgewiesen und angedeutet 2,296 1,99 0.147

vermutet 0,223 2,48 0.018

Tano nachgewiesen 1,016 1,83 0.060

angedeutet 1,056 1,71 0.058

nachgewiesen und angedeutet 2,072 1,77 0.118

vermutet 0,646 2,24 0.047

Paboase nachgewiesen 0,086 2,06 0.006

angedeutet 0,078 2,19 0.006

nachgewiesen und angedeutet 0,164 2,13 0.011

vermutet 0,063 1,89 0.004

Akoti nachgewiesen 1,827 2,05 0.120

angedeutet 0,294 2,01 0.019

nachgewiesen und angedeutet 2,121 2,04 0.139

vermutet 0,514 1,89 0.031

Suraw nachgewiesen 0,226 2,36 0.017

angedeutet 0,695 2,30 0.052

nachgewiesen und angedeutet 0,922 2,32 0.069

vermutet 1,558 2,71 0.136

Gesamte nachgewiesene Ressourcen 4.751 2,01 0,308

Gesamte angedeutete Ressourcen

6.299 1,79 0,362

Gesamte nachgewiesene und angedeutete Ressourcen 11.050 1,88 0,669

Gesamte vermutete Ressourcen 4.791 2,22 0,343

Tagebaubetriebe Klassifizierung Mt Au Gehalt Moz

(g/t)

Akoti South nachgewiesen 0,16 0,75 0.004

angedeutet 3,02 0,89 0.087

nachgewiesen und angedeutet 3,17 0,88 0.090

vermutet 0,01 1,32 0.000

Obra nachgewiesen 3,46 0,81 0.090

angedeutet 3,24 0,77 0.080

nachgewiesen und angedeutet 6,70 0,79 0.170

vermutet 0,90 0,67 0.019

Mamnao nachgewiesen 0,42 0,97 0.013

angedeutet 4,41 0,90 0.127

nachgewiesen und angedeutet 4,83 0,90 0.140

vermutet 0,32 0,86 0.009

Kolua nachgewiesen 0,00 0,00 0.000

angedeutet 0,16 1,60 0.008

nachgewiesen und angedeutet 0,16 1,60 0.008

vermutet 0,00 1,26 0.000

Sariehu nachgewiesen 0,42 0,59 0.008

angedeutet 1,77 0,85 0.048

nachgewiesen und angedeutet 2,18 0,80 0.056

vermutet 0,03 0,89 0.001

Gesamte nachgewiesene Ressourcen 4.45 0,80 0,115

Gesamte angedeutete Ressourcen

12.60 0,86 0,350

Gesamte nachgewiesene und angedeutete Ressourcen 17.05 0,85 0,465

Gesamte vermutete Ressourcen 1.26 0,73 0,029

Reservenklassifizierung Tonnen Au Gehalt Au Unzen

(000s) (g/t) (000s)

Nachgewiesen 4.777,20 1,63 250,5

Auf Halde(n) 822,7 0,79 20,9

Zwischensumme 5.600,00 1,51 271,4

Wahrscheinlich 10.159,90 2,2 718,3

Mineralreserven insgesamt 15.759,80 1,95 989,7

Vancouver, 15. Mai 2023 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S. OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, die Einreichung eines revidierten technischen Berichts mit dem Titel Amended NI 43-101 Technical Report, Chirano Gold Mine, Ghana, West Africa (der revidierte technische Bericht) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) in Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Goldprojekt Chirano (Chirano, das Projekt oder die Mine), das sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet, bekannt zu geben.In der ursprünglichen Version des technischen Berichts vom 30. September 2022 (der ursprüngliche technische Bericht), der von dMb Management Services, BARA Consulting Pty. Ltd., Snowden Optiro und GB Independent Consulting (Pty.) Ltd. erstellt wurde, wurden die Mineralressourcen als einschließlich Mineralreserven gemeldet. Die Korrektur erfordert, dass die Mineralreserven in Wahrheit ausschließlich waren und daher alle nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen und Mineralreserven hinzugefügt werden könnten, um die gesamten Mineralressourcen von Chirano zu ermitteln. Es gibt keine Änderungen an den wesentlichen Schlussfolgerungen oder Empfehlungen, die im ursprünglichen technischen Bericht beschrieben wurden. Eine Kopie des revidierten technischen Berichts ist auf SEDAR (www.sedar.com) im Ausgeberprofil von Asante verfügbar.Der revidierte technische Bericht führt daher zu einer Erhöhung der gesamten nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen von 1,13 auf 2,12 Millionen oz, die sich wie folgt aufteilen:- Nachgewiesene und angedeutete Untertage-Mineralressourcen von 11,05 Mio. t mit 1,88 g/t Au (0,669 Mio. oz) ausschließlich Mineralreserven (Tab. 1.2)- Nachgewiesene und angedeutete Tagebau-Mineralressourcen von 17,05 Mio. t mit 0,85 g/t Au (0,465 Mio. oz) ausschließlich Mineralreserven (Tab. 1.3)- Minen-Mineralreserven von 15,760 Mio. t mit 1,95 g/t Au (0,990 Mio. oz) (Tab. 1.4)Chirano besteht aus einem mehrere Lagerstätten umfassenden Komplex mit elf mineralisierten Lagerstätten, die zurzeit die im technischen Bericht enthaltenen Mineralressourcen darstellen. Die Goldlagerstätten bei Chirano wurden seit 2005 sowohl mittels Tagebau- als auch mittels Untertagebetriebe abgebaut. Die Mineralressourcen der Untertagebau- und Tagebaubetriebe bei Chirano werden durch ressourcenoptimierte Formen und Modelle eingeschränkt, die auf einem Goldpreis von 1.600 USD basieren.1. Tonnagen und Unzen wurden gerundet, was zu geringfügigen Abweichungen führen kann.2. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven.3. Die Mineralressourcen werden ausschließlich etwaiger daraus abgeleiteter Mineralreserven angegeben.4. 1 Feinunze = 31,1034768 g.5. Akwaaba, Tano, Obra und Suraw wurden mit einem Ressourcen-Cut-off-Gehalt von 1,14 g/t und die Untertagegruben Akoti und Paboase mit einem Cut-off-Gehalt von 1,21 g/t bzw. 1,34 g/t bewertet.6. Es wurde eine Dichte von 2,75 t/m³, 2,30 t/m³ bzw. 1,56 t/m³ auf frische Sedimentgesteine, Sedimentgesteine aus dem Übergangsbereich und oxidierte Sedimentgesteine angewendet.7. Geologische Verluste und Abbau wurden berücksichtigt.8. Vermutete Mineralressourcen haben einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als die angedeuteten Mineralressourcen und wurden nicht in Mineralreserven umgewandelt. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen höhergestuft werden könnte.9. Akwaaba, Tano, Obra und Suraw wurden mit einem Ressourcen-Cutoff-Gehalt von 1,14 g/t evaluiert.10. Die unterirdischen Vorkommen Akoti und Paboase wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,21 g/t und 1,34 g/t bewertet.1. Tonnagen und Unzen wurden gerundet, was zu geringfügigen Abweichungen führen kann.2. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven.3. Die Mineralressourcen werden ausschließlich etwaiger daraus abgeleiteter Mineralreserven angegeben.4. 1 Feinunze = 31,1034768 g.5. Die Tagebaue Akoti South, Obra, Mamnao, Kolua und Sariehu wurden mit Cut-off von 0,24, 0,20, 0,31, 0,45 bzw. 0,22 bewertet.6. Es wurde eine Dichte von 2,75 t/m³, 2,30 t/m³ bzw. 1,56 t/m³ auf frische Sedimentgesteine, Sedimentgesteine aus dem Übergangsbereich und oxidierte Sedimentgesteine angewendet.7. Geologische Verluste und Abbau wurden berücksichtigt.8. Vermutete Mineralressourcen haben einen geringeren Zuverlässigkeitsgrad als die angedeuteten Mineralressourcen und wurden nicht in Mineralreserven umgewandelt. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen höhergestuft werden könnte.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen über Chirano werden in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Text des revidierten technischen Berichts, einschließlich aller darin enthaltenen Einschränkungen, Annahmen, Ausschlüsse und Risiken, näher bestimmt. Der revidierte technische Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über Chirano wurden von den sachkundigen Personen (gemäß NI 43-101) und Autoren des revidierten technischen Berichts, David Michael Begg von dMb Management Services Pty Ltd (Südafrika), Dominic Claridge von BARA Consulting (Großbritannien), Glen Bezuidenhout von GB Independent Consulting (Pty) Ltd (Südafrika) und Senzeni Mandava von Snowden Optiro (Südafrika), geprüft und genehmigt. Keine der sachkundigen Personen hält eine Beteiligung an Asante, seinen verbundenen Parteien oder an den Mineralgrundstücken, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind.Andere wissenschaftliche und technische Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von David Anthony, P.Eng. (Alberta und Ontario) Bergbau und Metallurgie, President und CEO von Asante, der eine sachkundige Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corp. ).Dave Anthony, President & CEO+233 55 879 3309 (Ghana) oder +1 647 382 4215 (Kanada)dave@asantegold.comFrederick Attakumah, Executive Vice Presidentfrederick@asantegold.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Ressourcen, Reserven, Explorationsarbeiten und Entwicklungsprogramme. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!