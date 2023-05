Auf Gold setzen: Der Silberstreif am Horizont im regionalen US-Bankensturm

Nach den offiziellen Regeln von Monopoly kann der Bank nie das Geld ausgehen. In der realen Welt ist das natürlich nicht immer der Fall. In diesem Jahr sind in den USA bereits drei regionale Banken in Konkurs gegangen, und es könnten noch mehr werden, da die Einleger weiterhin ihr Geld von kleineren Instituten zu solchen verschieben, die sie als sicherer einschätzen. Jüngsten Daten zufolge schrumpfen die Bankeinlagen so schnell wie noch nie, im April um 5% im Vergleich zum Vorjahr.Um die Einleger zu entschädigen, müssen kleinere Banken zinsempfindliche Wertpapiere mit Verlust verkaufen, was ihre Gewinne weiter schmälert. Aus einem Bericht von Moody's vom März geht hervor, dass die US-Banken im Vergleich zu den Banken im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union den potenziellen Auswirkungen höherer Zinssätze auf die Bewertung ihrer zur Veräußerung verfügbaren und bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapiere wesentlich stärker ausgesetzt sind. Außerdem halten sie im Verhältnis zu ihren Vermögenswerten den geringsten Prozentsatz an Barguthaben.Die Folge ist, dass die regionale Bankenkrise bereits schlimmer ist als die globale Finanzkrise - zumindest nach einem Maßstab. Allein durch die Insolvenzen der Silicon Valley Bank (SVB), der Signature Bank und der First Republic Bank wurden in diesem Jahr Vermögenswerte in Höhe von mehr als einer halben Billion Dollar vernichtet. Das ist deutlich mehr als im Jahr 2008, als 25 US-Banken in Konkurs gingen.Und es könnte noch schlimmer kommen, wie die peitschenartige Volatilität der Bankaktien zeigt. Der KBW Regional Banking Index hat seit Jahresbeginn fast ein Drittel seines Wertes verloren, wobei die in Los Angeles ansässige PacWest Bancorp mit einem Rückgang von 75% an der Spitze steht.In einem Gespräch mit Bloomberg sagte der ehemalige Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, letzte Woche, dass "die Situation im Bankensektor möglicherweise ernster ist, als wir sie derzeit verstehen". Er fügte hinzu, dass er eine "falkenhafte Pause" bei den Zinserhöhungen befürworte - was leider nicht geschah. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) beschloss einstimmig, den Leitzins auf ein Zielband von 5,00% bis 5,25% anzuheben. Das ist die höchste Spanne seit 2007, kurz vor der Finanzkrise.Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass die USA mehr Banken haben als jede andere Nation der Welt, auch wenn die Zahl in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken ist. Von einem Höchststand von fast 14.500 Geschäftsbanken im Jahr 1983 gibt es in den USA heute mehr als 4.000, da sich die Branche konsolidiert hat.Das vielfältige Bankensystem des Landes ist weitgehend auf das historische Misstrauen der Amerikaner gegenüber großen Banken zurückzuführen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Zeit, als es für eine Bank illegal war, in mehr als einem Gebäude zu arbeiten. In der Tat hatte jede Stadt und jeder Ort in den USA seine eigene Bank. Das mag übertrieben erscheinen, aber ich glaube, dass es zu einem reichen und florierenden Finanznetzwerk beigetragen hat.Es hätte im Laufe der Jahrzehnte vielleicht nicht so viele Hypothekendarlehen für Eigenheime, kleine Unternehmen und andere Kredite gegeben, wenn es nicht so viele Banken gegeben hätte - vor allem kleinere regionale Banken. Hinzu kommt, dass solche Banken "in Stressphasen wie der Pandemie und der Finanzkrise 2008 oft besser abschneiden als größere Banken", sagt Michelle Bowman, Mitglied des Board of Governors des Federal Reserve System. Ihr Erhalt sollte daher ein "regulatorisches und gesetzgeberisches Gebot" sein, argumentiert sie.In stressigen Zeiten ist es meiner Meinung nach auch für Anleger wichtig, in Gold und Goldbergbauaktien investiert zu sein. Diesmal ist es nicht anders. Wie ich bereits sagte, haben regionale Bankaktien seit Jahresbeginn rund 30% ihres Wertes verloren. Goldbergbauaktien sind dagegen um 25% gestiegen, da der Basiswert seit Anfang 2023 um 11% zugelegt hat.Gold hat gute Chancen, ein neues Allzeithoch zu erreichen, wenn die zusätzliche Zinserhöhung in der Wirtschaft voll zum Tragen kommt. Die Märkte scheinen darauf zu wetten, dass die letzte Zinserhöhung in der vergangenen Woche die letzte in diesem Zyklus war, und es könnte ein paar Wochen dauern, bis wir die Auswirkungen auf das Beschäftigungswachstum sehen.Wie ich Ihnen Anfang April mitgeteilt habe, folgte in den letzten 70 Jahren auf eine Zinspause der Fed in 75% der Fälle eine wirtschaftliche Rezession, und zwar mit einer durchschnittlichen Verzögerung von sechs Monaten. Wenn dies auch in diesem Fall der Fall ist, könnten wir bis zum Ende des Jahres eine ausgewachsene Rezession erleben. Ein Engagement in Gold und Goldbergbauaktien ist meiner Meinung nach eine kluge und vernünftige Strategie, um diesem Risiko zu begegnen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 08. Mai 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.