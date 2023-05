Bolivianischer Präsident offen für die Verwendung von Yuan

Wie Reuters berichtet, zeigte sich der bolivianische Präsident kürzlich offen in Bezug auf die Nutzung des chinesischen Yuan im internationalen Handel. Bolivien könnte demnach bald dem Beispiel Argentiniens und Brasiliens folgen. "Die beiden größten Volkswirtschaften der Region handeln im Rahmen von Vereinbarungen mit China bereits in Yuan, und das wird der Trend in der Region sein", sagte Luis Arce vergangenen Woche während einer Pressekonferenz."In Lateinamerika hatten wir immer einen großen Einfluss der Vereinigten Staaten... aber heute haben viele Länder mehr Außenhandel mit China. Die Dinge ändern sich", so Arce.Die argentinische Regierung hatte im vergangenen Monat angekündigt, chinesische Importe künftig in Yuan statt in US-Dollar zu bezahlen, um die schwindenden Dollarreserven der Zentralbank zu sichern, die zur Schuldentilgung und zur Finanzierung von Importen benötigt würden.Bereits Anfang des Jahres hatten zudem China und Brasilien ein Abkommen über die Einrichtung von Yuan-Clearing-Systemen zur Erleichterung des bilateralen Handels unterzeichnet, um die Dominanz des Dollars zu verringern.© Redaktion GoldSeiten.de