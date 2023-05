Indigo Exploration meldet die vollständige Ausübung von Warrants und nimmt zusätzliche 0,55 Millionen Dollar ein

Vancouver, 16. Mai 2023 - Indigo Exploration Inc. (das Unternehmen) (TSX-V: IXI, FWB: INEN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 549.593 Dollar aus der Ausübung von 5.495.932 Warrants zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Aktie erhalten hat. Dies entspricht allen restlichen Warrants, die in Verbindung mit der Finanzierung im Mai 2020 begeben wurden. Zusammen mit dem Betrag, den das Unternehmen bereits am 8. Mai 2023 bekannt gegeben hatte, hat das Unternehmen insgesamt 1.263.828 Dollar eingenommen.Durch das starke Vertrauensvotum aller Aktionäre und Stakeholder in Form der vollständigen Ausübung der Warrants verfügt das Unternehmen über ausreichend Kapital, um die geplanten Arbeitsprogramme bei seinen drei Lithium-Sole-Projekten für 2023 zu finanzieren, so Paul Cowley, CEO von Indigo Exploration. Wir setzen unser zielgerichtetes Explorations- und Erschließungsprogramm fort und werden in den kommenden Wochen über weitere Explorationsfortschritte informieren.Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithiumsole-Explorationsunternehmen mit 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen im Zentrum der kanadischen Provinz Alberta. Die drei primären Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha), die sich im Herzen der Lithiumexploration und -erschließung im Westen Kanadas befinden. Das Unternehmen besitzt auch die Goldkonzession Hantoukoura in Burkina Faso, die sich über 23.800 ha erstreckt.Paul Cowley, President und CEO604-340-7711pcowley@indigoexploration.comwww.indigoexploration.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!