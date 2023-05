ANZ: Aktuelle Einschätzung zu Gold

Laut den jüngsten Ausführungen zur Entwicklung der Goldpreise der Australia and New Zealand Banking Group bewegt sich das gelbe Metall derzeit in einer breiten Handelsspanne. "Der Aufwärtskanal deutet auf eine breite Spanne von 1.900–2.100 USD/oz hin. Obwohl die Preise ein Rekordhoch erreicht haben, zeigt der Relation Strength Index (RSI) kein überkauftes Niveau an", erklären die Rohstoffstrategen Daniel Hynes und Soni Kumari. Dies berichtet Kitco News Der Goldpreis müsste laut der ANZ den kritischen Widerstand von 2.062 USD je Unze durchbrechen, um eine weitere deutliche Aufwärtsbewegung zu erleben: "Ein Durchbruch über diese Marke könnte neue technische Käufe auslösen, und die Preise könnten sich in einem bisher unbekannten Gebiet von 2.100 USD/Unze bewegen."Andererseits könnte eine hawkishe Haltung der US-Notenbank einen Ausverkauf bis auf 1.900 USD auslösen, glauben Hynes und Kumari. Anleger dürften dann jeden Preisrücksetzer als Kaufgelegenheit ansehen.Die Prognose der Bank für das Jahresende liegt bei 2.100 USD je Unze Gold. In der zweiten Jahreshälfte 2024 dürfte das Edelmetall dann 2.200 USD erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de