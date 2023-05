Pan American Energy gibt die Ernennung von Nicky Grant in das Board of Directors bekannt und gewährt Optionen und RSUs

Calgary, 16. Mai 2023 - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FRA: SS6) (das Unternehmen oder Pan American) hat mit Frau Nicky Grant ein neues Mitglied in seinem Board of Directors willkommen geheißen, das mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich Investmentbanking mitbringt. Nicky begann ihre Karriere im US Institutional Desk bei Goldman Sachs, bevor sie in die Special Execution Group im Bereich Corporate Finance wechselte, wo sie sich auf Fremdkapitalmärkte spezialisierte. Anschließend war sie bei UBS im Transaction Management Team tätig und konzentrierte sich auf globale Kapitalmärkte mit besonderem Schwerpunkt auf Schwellenländer. Danach kehrte sie als Vice President zu Goldman Sachs zurück und wurde Mitglied des Teams Equity Capital Markets, wo sie britische Unternehmen betreute.Im September 2022 wurde Nicky Head of Corporate Advisory bei Ocean Wall Limited, einem marktführenden Investmenthaus, das auf alle Aspekte alternativer Nischeninvestitionen und -beratung spezialisiert ist. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Dezember 2022 angekündigt, ist Ocean Wall für Pan American derzeit als Berater tätig und erbringt Dienste in der globalen Kapitaleinführung sowie in der allgemeinen Unternehmens-, Geschäfts- und Strategieberatung. Frau Grant ist außerdem als britische/europäische IR- und Unternehmensberaterin für an der TSX-V und CSE notierte Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien sowie als alleinige britische/europäische Beraterin für ein an der NYSE notiertes Medizinunternehmen tätig.Jason Latkowcer, Chief Executive Officer, kommentierte: Wir freuen uns sehr, Frau Nicky Grant im Board of Directors von Pan American begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Investmentbanking, insbesondere im Bereich der Kapitalmärkte, und ihrem Fachwissen über den Lithiumsektor ist sie eine unschätzbare Bereicherung für unser Team. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Lithium und unseres Bestrebens, in diesem Bereich eine führende Position einzunehmen, sind wir überzeugt, dass Nickys Einblicke und Führung uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen. Wir sind uns sicher, dass ihre Beiträge im Board unsere Fähigkeit verbessern werden, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.Pan American gibt außerdem bekannt, dass es Frau Grant im Zusammenhang mit ihrer Ernennung zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens 200.000 Aktienoptionen (Optionen) mit einem Ausübungspreis von jeweils 0,64 CAD und Herrn Jason Latkowcer als teilweise Vergütung für seine fortgesetzten Dienste als President und Chief Executive Officer des Unternehmens 350.000 RSUs gewährt hat. 50.000 der an Frau Grant gewährten Optionen werden sofort unverfallbar, während die restlichen 150.000 Optionen in drei gleichen Raten am 15. September 2023, 15. Januar 2024 und 15. Mai 2024 unverfallbar werden. Die an Frau Grant gewährten Optionen laufen am 15. Mai 2026 aus. Die an Herrn Latkowcer gewährten RSUs werden in vier gleichen Raten von jeweils 87.500 RSUs am 12. August 2023, 12. November 2023, 12. Februar 2024 und 12. Mai 2024 unverfallbar.Jede unverfallbare Option berechtigt Frau Grant bei Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens, und jede unverfallbare RSU berechtigt Herrn Latkowcer bei ihrem Ausgleich zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Optionen und RSUs unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen des aktienbasierten Vergütungsplans des Unternehmens. Die Optionen, die RSUs und alle Aktien, die bei der Ausübung der Optionen oder dem Ausgleich der RSUs ausgegeben werden, unterliegen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte https://panam-energy.com.Im Namen des Board of DirectorsJason LatkowcerCEO & DirectorTel: (587) 885-5970E-Mail: info@panam-energy.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen im Sinne der kanadischen Gesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, wird, hat, jetzt, soll, plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, die Möglichkeit dazu bieten, eintreten, erreicht werden oder das Potenzial dazu haben können, könnten, würden, dürften oder werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder prognostiziert wird. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukünftigen Erwartungen eingeschränkt. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, weiterhin auf dem OTCQB-Marktplatz zu handeln, unsere Fähigkeit, die Sichtbarkeit und Liquidität zu erhöhen, unsere Fähigkeit, unsere Aktionärsbasis zu diversifizieren, Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19), einschließlich Störungen der Geschäfts- und Betriebspläne des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit infolge der Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19) und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten aufgeführt werden, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.The Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft, genehmigt noch abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!