Ximen Mining erwirbt Goldkonzessionsgebiet Perry Creek in Cranbrook

Vancouver, 16. Mai 2023 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Goldkonzession Perry Creek mit 8 Claims und 608,7 Hektar Gesamtfläche erworben hat. Das Konzessionsgebiet liegt rund 22 km westlich der Stadt Cranbrook im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70573/May-16thXimenAcquiresPerryCreek_DE_PRcom.001.jpegAufnahme vom Geologen von Ximen am Beprobungsstandort auf dem Gelände von Perry Creek.Wir freuen uns sehr, die Übernahme des Goldkonzessionsgebiets Perry Creek als bedeutenden Neuzugang zum Ximen-Portfolio bekannt zu geben. Das Vorhandensein zahlreicher Goldvorkommen und die Lage des Konzessionsgebiets im Goldtrend Kimberley verdeutlichen das enorme Potenzial. Wir sind fest entschlossen, alle Explorations- und Verifizierungsarbeiten äußerst gründlich durchzuführen, um den wahren Wert dieses Konzessionsgebiets zu erschließen und unserem Ziel der Entdeckung und Erschließung hochgradiger Goldlagerstätten näherzukommen. Ximen ist begeistert von den Chancen, die sich auf dem Konzessionsgelände von Perry Creek eröffnen, erklärt CEO Anderson.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70573/May-16thXimenAcquiresPerryCreek_DE_PRcom.002.pngDas Konzessionsgebiet Perry Creek wurde zu 100 % von einem unabhängigen Verkäufer erworben und befindet sich in weniger als 1 km Entfernung südwestlich des von Ximen explorierten Konzessionsgebiets Quartz Mountain. Auf dem Projektgelände von Perry Creek sind fünf Mineralvorkommen bekannt, bei vier davon handelt es sich um primäre Goldvorkommen. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass das Gebiet ursprünglich im Jahr 1915 anhand von Grabungen und dem Abteufen mehrerer Schächte im Bereich der Claim-Gruppe Homestake erkundet wurde. Diese Claim-Gruppe erstreckt sich über die Vorkommen Columbia und Homestake. Frühere Arbeiten im Bereich der Vorkommen Columbia umfassten die Errichtung des Tunnels Scorgie und des Schachts Columbia mit den dazugehörigen Freilegungen (BC Minfile).Im Bereich der Vorkommen Homestake wurde im Rahmen früherer Diamantbohrungen im Jahr 1986 ein verkieseltes Verwerfungssystem entdeckt, das auf mindestens 200 Metern Länge Goldanomalien mit einer wahren Mächtigkeit von rund 7 Metern aufwies. Das beste Ergebnis war hier ein 1,0 Meter breiter Abschnitt mit 10,3 Gramm Gold pro Tonne. Im Jahr 1987 wurde eine Probe mit 7,8 Gramm Gold pro Tonne gewonnen. Eine 2,7 Tonnen schwere Massenprobe erbrachte Berichten zufolge eine Ausbeute von 27,7 Gramm Gold oder 10,3 Gramm Gold pro Tonne (BC Minfile-Aufzeichnungen).Im Bereich der Vorkommen Columbia wurde im Jahr 1986 eine Gesteinsprobe aus einem ehemaligen Schacht gewonnen, die 14,0 Gramm Gold pro Tonne enthielt. Im Jahr 1987 erbrachten Schürfproben aus dem Columbia-Schachtbereich bis zu 12,6 Gramm Gold pro Tonne, und eine Gesteinsprobe wies 22,4 Gramm Gold pro Tonne auf (BC Minfile).Perry Creek ist ein Standort mit sowohl modernen als auch historischen Abbaustätten von Seifengold. Er befindet sich im Goldtrend Kimberley, der die Seifengoldlagerstätten entlang des Wild Horse River, des Perry Creek und des Moyie River umfasst. Bei Perry Creek wird nach wie vor Seifengold gefördert. Der Goldtrend Kimberley wird von den erdgeschichtlichen Verwerfungen St. Mary und Moyie dominiert und überlagert die tektonische Zone des Grundgebirges von Vulcan, das sehr wahrscheinlich die strukturelle Entwicklung und die Flüssigkeitsströme während der Faltungen, Verwerfungen und Intrusionen in Jura und Kreide beeinflusste.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70573/May-16thXimenAcquiresPerryCreek_DE_PRcom.003.jpegDie Aufnahme zeigt einen zeitgemäßen Seifengold-Bergbaubetrieb im Tal des Perry Creek.Ximen plant die Verlegung seiner Mannschaft und will die historischen Abbaubereiche beproben und geochemische und geophysikalische Messungen durchführen, noch bevor Grabungen und/oder Bohrungen zur weiteren Erkundung der ausgedehnten und mit Gold angereicherten Erzgänge und Scherungszonen stattfinden. Eine erste Untersuchung wurde vor kurzem durchgeführt und eingereicht.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, zwar untersucht, jedoch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) verifiziert wurden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der in dieser Pressemeldung genannten historischen Aufzeichnungen zu verifizieren.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration bei Ximen Mining Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70573/May-16thXimenAcquiresPerryCreek_DE_PRcom.004.jpeg Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat darüber hinaus auch eine 100%ige Beteiligung an der Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) erworben, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70573/May-16thXimenAcquiresPerryCreek_DE_PRcom.005.jpegFür das Board of DirectorsChristopher R. AndersonChristopher R. Für das Board of DirectorsChristopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!