Karora Resources Inc.: Die Quartalszahlen

Karora gestern vorbörslich mit den finalen Quartalszahlen: Link Für mich sehr starke Quartalszahlen, die das Unternehmen gestern vorlegen konnte. Operativ, in Sachen Milling, Ausbeute und Goldgehalte, alles stabil.Die AISC lagen bei 1.213 USD (Vorquartal 1.110 USD, Vergleichsquartal 1.396 USD). Beta Hunt bleibt das Herzstück der Firma mit über 26.000 Unzen im Quartal und Cash-Kosten von unter 1.000 USD je Unze: Karora Resources befindet sich weiterhin in der Expansionsphase und was verdient wird, fließt in die Produktionsausweitung und in die Exploration. Der zweite Tunnel in die Beta Hunt Mine ist nun fertiggestellt und bis Ende des Jahres soll er einsatzbereit gemacht werden. Die Ventilatoren müssen installiert werden, dann wird es zu einem weiteren Produktionsschub nach oben kommen.Finanziell konnte der Umsatz auf über 96 Millionen CAD gesteigert werden. Der Netto-Verlust lag bei knapp 3 Millionen CAD, das bereinigte Ebitda bei 28,6 Millionen CAD. Der Cash-Flow auf der Produktion stieg von 12,15 auf 20,85 Millionen CAD und investiert wurden knapp 20 Millionen CAD:Der Conference-Call gestern machte auf mich einen positiven Eindruck und die Firma ist weiterhin auf einem guten Weg, die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen. Eine gute Halteposition im Goldsektor.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.