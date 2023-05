COMEX-Goldfutures erklärt, Teil 1: Die Grundlagen

COMEX ist die von der CME Group verwaltete Rohstoffbörse.

Dies ist der erste Teil einer Serie über COMEX-Goldfutureskontrakte für diejenigen, die sich für diesen Teil des Goldmarktes interessieren. In diesem ersten Teil werden wir die Geschichte des Futures-Handels und die Grundlagen der COMEX-Goldfutures besprechen.Verschiedenen Quellen zufolge wurden die ersten Spuren des Futures-Handels im antiken Griechenland, im mittelalterlichen Europa und im Japan des siebzehnten Jahrhunderts gefunden. Futures-Märkte, wie wir sie heute kennen, entstanden jedoch im 19. Jahrhundert im nordamerikanischen Rohstoffhandel.Im Jahr 1848 stellten Arbeiter den 96 Meilen langen Illinois- und Michigan-Kanal fertig, der die Flüsse Chicago und Illinois miteinander verband und somit die Großen Seen mit dem Mississippi verband. Durch diesen Kanal wurde Chicago zu einem Handelsknotenpunkt, kurz bevor die Eisenbahnen aufkamen. Die landwirtschaftliche Ernte aus dem Tal des Illinois River, die zuvor flussabwärts nach St. Louis und New Orleans floss, wurde nun über den Erie Canal nach Chicago und weiter nach New York transportiert.Aufgrund des lokalen Klimas in Chicago schwankten die Temperaturen zwischen heißen, feuchten Sommern und bitterkalten Wintern. Zeitweise konnten die Händler die im Flusstal erzeugten Feldfrüchte nicht nach Chicago transportieren, da der Fluss und der Kanal zugefroren waren. Der Mais wurde in Krippen gelagert, bis das Eis geschmolzen war. Sobald sich die Wasserwege öffneten, wurden die Märkte in Chicago vom Angebot überschwemmt und die Preise stürzten ab.Inmitten dieser Dynamik bot ein Händler einem Erzeuger in Chicago an, 3.000 Scheffel Mais drei Monate später zu einem um 1 Cent niedrigeren Preis als dem vorherrschenden Spotpreis zu liefern. Der Erzeuger stimmte zu, und so wurde am 13. März 1851 der erste zeitlich begrenzte Vertrag dieser Art unterzeichnet - so die Geschichte. Einige Jahre später, im Jahr 1865, begannen Landwirte, Erzeuger, Händler und Spekulanten mit dem Handel von standardisierten Terminkontrakten an der Chicago Board of Trade (CBOT). Die erste Terminbörse, die den heutigen Börsen mit einer Clearingstelle ähnelt, entstand 1891 in den Vereinigten Staaten.Seit Nixon 1971 das Goldfenster schloss und damit die Ära fester Wechselkurse beendete, erweiterten sich die Basiswerte der Futures von Rohstoffen auf Währungen, Aktienindices, Anleihen, Eurodollars, Kryptowährungen und mehr. Goldfutures wurden 1974 eingeführt.Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung über die Lieferung oder Abnahme einer bestimmten Menge und Qualität eines Vermögenswerts zu einem bestimmten zukünftigen Liefermonat, wobei der Preis die einzige Variable ist. Ungeachtet dessen werden bestimmte Futureskontrakte bar abgerechnet. Futures sind standardisiert, so dass sie fungibel sind und zentral abgewickelt werden können. Der weltweit mit Abstand am meisten gehandelte Goldfutureskontrakt ist an der COMEX (im Folgenden "Börse"), einer Tochtergesellschaft der CME Group, notiert. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Spezifikationen dieses Kontrakts:• Vertragsgröße: 100 Feinunzen• Preisangabe: US Dollar je Feinunze• Produkt-Code: GC• Notierte Kontrakte: Monatskontrakte werden für die nächsten drei aufeinanderfolgenden Monate notiert, jeder Februar, April, August, Oktober in den nächsten 23 Monaten und jeder Juni und Dezember in den nächsten 72 Monaten.• Abwicklungsmethode: Physische Lieferung an den von der COMEX zugelassenen Verwahrungsstellen in New York oder Delaware.• Lieferfrist: Die Lieferung kann an jedem Geschäftstag des Liefermonats erfolgen.Es werden nicht für jeden Monat sechs Jahre in der Zukunft Kontrakte notiert, um den Handel auf weniger Monate zu konzentrieren, was die Liquidität verbessert. Die Lieferung kann in einem 100-Unzen-Barren oder drei 1-Kilogramm-Barren mit einem Feingehalt von mindestens 995 Teilen pro Tausend erfolgen. Natürlich zahlt der Käufer nur für die gelieferten Feinunzen. Die meistgehandelten Monate sind Februar, April, Juni, August und Dezember.Heutzutage wird der gesamte Handel elektronisch über die Globex-Plattform der CME abgewickelt. Jeder Kontraktmonat wird über ein Orderbuch gehandelt, in dem Kauf- und Verkaufsaufträge miteinander verbunden sind. Marktmacher - neben anderen Händlern - geben Limit-Order-Gebote ab, um dem Markt zu signalisieren, zu welchem Preis und in welcher Menge sie kaufen wollen, und Limit-Order-Bitten, um zu signalisieren, zu welchem Preis und in welcher Menge sie verkaufen wollen.Alle diese Gebote und Nachfragen nach Limitaufträgen zusammengenommen bilden das Auftragsbuch. Marktnehmer geben "Market with Protection Orders" ein (die reine Marktaufträge simulieren) und teilen der Börse mit, in welcher Menge sie zum besten Preis kaufen oder verkaufen wollen. Sobald die Börse Markt- und Limitaufträge zusammengeführt hat, werden sie ausgeführt und der Preis bewegt sich.