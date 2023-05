Plan für Lähmungen

Die diesjährige Strategic Investment Conference wurde zum Abschluss gebracht, aber sie ist noch nicht zu Ende. Wir haben fünf Tage damit verbracht, das Undenkbare zu denken. Ich für meinen Teil werde weiterhin nicht nur darüber nachdenken, sondern auch darüber meditieren. Ich glaube, wir haben einige wichtige Einblicke in das Fin de Siècle dieses Jahrzehnts erhalten. Ich habe es "The Great Reset" genannt. Andere haben andere Begriffe. Wie auch immer, die Implikationen und Konsequenzen beginnen sich zu zeigen.Traditionell schreibe ich nach der Konferenz ein paar Zeilen, in denen ich einige der Sitzungen Revue passieren lasse. Ich tue dies sowohl zu meinem eigenen als auch zu Ihrem Nutzen. Ich fasse nicht nur zusammen, was ich gehört habe, sondern denke auch laut nach. Wenn manches davon zaghaft erscheint, liegt das vielleicht daran, dass ich noch am Nachdenken bin. Oder, was wahrscheinlicher ist, es liegt daran, dass ich eine Verbindung zu einem anderen Teil der Konferenz herstelle, den Sie nicht gesehen haben und den ich sonst nicht erwähnt habe. Was ich hier sage, kratzt nur an der Oberfläche.In der letzten Woche haben wir uns einige unkonventionelle Überlegungen zu Rezession, Inflation und Energie angesehen. Wie ich bereits vor der Konferenz sagte, können wir "die Wirtschaft" nicht wie eine Art unabhängigen Akteur analysieren. Die Wirtschaft koexistiert und interagiert mit der breiteren Gesellschaft, einschließlich der Regierung. Die öffentliche Politik - und die politischen Prozesse, die sie bestimmen - können die Wirtschaft tiefgreifend und nachhaltig verändern. Wir mögen sie vielleicht nicht mögen, aber wir können sie nicht ignorieren.Wenn ich die Politik der USA in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre es "gelähmt". Ich weiß, dass einige Leser dies als eine Besonderheit und nicht als einen Fehler ansehen werden. Und sie haben auch nicht Unrecht: Die Regierung mischt sich oft auf schädliche Weise ein. Aber wir brauchen sie für bestimmte Dinge. Doch die Regierung auf allen Ebenen deckt nicht einmal diese grundlegenden Funktionen gut ab. In einigen Fällen versucht sie es nicht einmal.Diese Lähmung ist eine Folge unserer gespaltenen Meinungen oder vielleicht auch unserer Unfähigkeit, eine gemeinsame Meinung zu bilden. Bis zu einem gewissen Grad war dies schon immer der Fall, aber für uns scheint es noch schlimmer zu sein. (Diejenigen, die in den 1850er und 1930er Jahren lebten, sind vielleicht anderer Meinung.) Hier ist eine Illustration, die Bruce Mehlman bei der SIC gezeigt hat. Die Kreise stellen die Wahljahre seit 1960 dar, in denen die Wähler das Repräsentantenhaus, den Senat und/oder das Weiße Haus an eine andere Partei übergeben haben.In den 20 Wahljahren von 1960 bis 1998 behielt dieselbe Partei bis auf 7 Mal die Kontrolle über alle drei Zweige. Doch in diesem Jahrhundert wechselte in allen bis auf zwei Jahren mindestens eine Partei die Kontrolle. Ständig wechselnde Führung bedeutet ständig wechselnde Pläne und Prioritäten. Es ist kein Wunder, dass nichts getan wird, aber es ist auch ein Problem, weil wir vor wichtigen Herausforderungen stehen. Wenn wir sie nicht angehen, werden sie immer schlimmer, was die Menschen noch unzufriedener macht. Das führt zu nichts Gutem. Als ich Howard Marks bei SIC interviewte, wies er auf einige Gründe hin, warum wir jetzt so gespalten sind."... Wir haben Probleme in unserem Land: Spaltung, Ungleichheit, mangelnde Zusammenarbeit, ein hoher Grad der Parteilichkeit. Und die Parteien sind in die Extreme gezogen worden, weil sie laut und aufmüpfig sind, und sie bedrohen die gemäßigte Führung, und sie dominieren natürlich in den Vorwahlen. Und diese Dinge wurden in den letzten 20 Jahren durch das Kabelfernsehen und die Entwicklung von linken und rechten Kabalen, in denen die Zuschauer nie die Argumente der anderen Seite hören, noch verschärft. Und dann wurde es durch die sozialen Medien noch viel, viel schlimmer. In den sozialen Medien kann jeder sagen, was er will, und es geht in einer Nanosekunde um die Welt."Ich fand das sehr aufschlussreich. Die Spaltung ist nicht neu. Neu ist nur, dass die Technologie unsere Spaltung verstärkt und ihre Auswirkungen vergrößert. Dieselbe Technologie ist der Grund dafür, dass die Menschen, wie Howard es ausdrückte, "die Argumente der anderen Seite nicht hören". Und weil sie die andere Seite nicht hören, tun sie sie ab oder dämonisieren sie.Howard und ich sprachen dann über seine Arbeit mit der Gruppe "No Labels", die sich für eine überparteiliche Zusammenarbeit einsetzt. Ihr ist im Repräsentantenhaus ein "Problem Solver's" Caucus mit 64 Mitgliedern aus beiden Parteien angeschlossen. Sie haben zwar einige Erfolge erzielt, aber es ist ein harter Kampf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese 64 nur etwa 15% der Gesamtmitgliederzahl des Repräsentantenhauses ausmachen. Die anderen 85% haben offenbar andere Prioritäten.Es wäre vielleicht einfacher, wenn jeder nur in seiner persönlichen Echokammer zanken würde, während sich die Erwachsenen um die Geschäfte kümmern. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben echte, unmittelbare Probleme, und die Erwachsenen sind nicht da. Zum Beispiel könnte die Bundesregierung in wenigen Wochen die gesetzliche Schuldenobergrenze erreichen. Niemand weiß genau, was dann passieren wird, aber die Aussichten sind alles andere als gut.Wie regelmäßige Leser wissen, bin ich der Meinung, dass die Staatsverschuldung zu hoch ist und die Regierung zu viel Geld ausgibt. Ich möchte, dass der Kongress den Haushalt auf einen nachhaltigen Pfad bringt. Das ist leicht gesagt, aber um das zu erreichen, braucht man einen konkreten, detaillierten Plan, auf den sich der Präsident und eine Mehrheit des Kongresses einigen können. Man muss miteinander reden, schwierige Entscheidungen treffen und (entschuldigen Sie, wenn ich ein schmutziges Wort benutze) Kompromisse eingehen.