CBDCs führen zu "gefährlicher" Welt ohne Privatsphäre oder Bargeld, Gold ist bester Schutz  John Butler

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit John Butler über dessen Einschätzung zu Digitalwährungen der Zentralbanken.Der Investment Director von Southbank Investment Research ist der Ansicht, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDCs) das Ende der finanziellen Privatsphäre und Anonymität bedeuten werden, da Bargeld wahrscheinlich abgeschafft werde. Gold könnte die beste Absicherung gegen dieses Zukunftsszenario sein."Der Vorstoß in Richtung CBDCs ist im derzeitigen politischen Kontext sehr gefährlich", so Butler. "Es ist ein sehr beängstigendes Unterfangen, jegliche finanzielle Privatsphäre an eine zentrale Organisation abzugeben." Angaben des Atlantic Council zufolge entwickeln 114 Länder weltweit CBDCs und 11 Länder haben sie bereits vollständig eingeführt.Butler, der mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen aufweist, erklärt, dass CBDCs eine "dystopische" Wendung zum Schlechteren nehmen könnten, indem sie politischen Dissidenten den Zugang zu Geldmitteln verwehren oder dazu benutzt werden, die Bevölkerung im Allgemeinen sozial zu manipulieren. "Wir sollten dem unbedingt einen Riegel vorschieben", so der Experte. "Wenn sie sich dafür entscheiden, in diese Richtung zu gehen, sollten wir uns sehr fürchten."Gold und Silber seien die beste Absicherung gegen die künftigen Risiken von CBDCs: "Halten Sie Edelmetalle", so Butler. "Sie können ein physisches Metall außerhalb des Bankensystems bei einem Edelmetallverwahrer lagern lassen. Das ist in jedem Fall eine kluge Entscheidung, wenn man sich Sorgen über Inflation oder eine Finanzkrise macht."© Redaktion GoldSeiten.de