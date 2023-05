Millennial Potash Corp.: Einstellung von Herrn Paul Matysek als Senior Strategic Advisor

17. Mai 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass Paul Matysek als leitender strategischer Berater zu Millennial Potash Corp. gestoßen ist. Herr Matysek verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Projektentwicklung. Seine Rolle wird die Beteiligung an allen Aspekten des Kaliprojekts Banio umfassen, einschließlich technischer, finanzieller und Marketingaktivitäten.Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, dass Paul unsere Bemühungen um das Banio-Kali-Projekt in Gabun unterstützt. Paul verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen der Kalibranche, von der Exploration über die Erschließung bis hin zur Finanzierung, wie die raschen Fortschritte von Potash One und dessen Legacy-Projekt, der heutigen Bethune-Mine der K+S-Gruppe, mit einer Jahresproduktion von über 2 Mio. Tonnen Kali belegen. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm an zwei erfolgreichen Projekten zu arbeiten: Energy Metals Corp. und Potash One Inc. Paul kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der er für zahlreiche Unternehmen einen enormen Wert für die Aktionäre geschaffen hat, und ich bin sicher, dass wir mit Pauls Hilfe in der Lage sein werden, Millennial Potash zu einer weiteren Erfolgsgeschichte zu machen."Herr Matysek kommentierte: "Das Kaliprojekt Banio bietet den Aktionären eine sehr attraktive Möglichkeit, sich an der Exploration und Entwicklung eines potenziellen Kaliproduzenten in einem bewährten westafrikanischen kalihaltigen Becken zu beteiligen. Banio hat alle Voraussetzungen für einen kurzfristigen Erfolg. Eine beeindruckende Liste, die die Nähe zu den größten Kali-Importländern der Welt, eine stabile, bergbaufreundliche Rechtsprechung, neu interpretierte seismische Geophysik, die auf deutlich dickere und häufiger vorkommende kalilagerhaltige Zyklen hinweist, eine Ressource, die für einen kostengünstigen Lösungsbergbau geeignet ist, und ein Managementteam umfasst, das dafür bekannt ist, dass es Vermögenswerte wie diese in einen echten Wert für die Aktionäre umwandelt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Farhad und seinem Team."Herr Matysek ist ein Geologe/Geochemiker mit über 40 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Seit 2004 hat Herr Matysek als CEO oder Executive Chairman sechs börsennotierte Explorations- und Erschließungsunternehmen im Gesamtwert von über 2 Milliarden Dollar verkauft. Herr Matysek verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Kalisektor, wo er als CEO von Potash One die Entwicklung des Vorzeigeprojekts Legacy Potash in Saskatchewan leitete. Potash One wurde 2011 von K+S Ag für 434 Mio. $ übernommen. Dieser Lösungsbergbaubetrieb, der dem für Banio geplanten Projekt ähnelt und jetzt Bethune Mine heißt, produziert jährlich ca. 2 Mio. Tonnen Muriat of Potash (MOP).Zuletzt war Matysek im Lithiumbereich als Executive Chairman von Lithium X Energy Corp. tätig, das für 265 Millionen Dollar an Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited verkauft wurde. Darüber hinaus war Herr Matysek zuvor CEO von Lithium One, das mit Galaxy Resources aus Australien fusionierte, um ein integriertes Lithiumunternehmen mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar zu schaffen. Zu den weiteren bedeutenden Unternehmungen unter der Leitung von Herrn Matysek zählen der Verkauf von Gold X Mining an Gran Columbia Gold Corp. im Jahr 2021 für 315 Millionen Dollar sowie der Verkauf von Goldrock Mines Corp. an Fortuna Silver Mines im Jahr 2016. Herr Matysek war auch Mitbegründer und CEO von Energy Metals Corp., einem Uranunternehmen, das von einer Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar im Jahr 2004 auf etwa 1,8 Milliarden Dollar beim Verkauf im Jahr 2007 anwuchs. Herr Matysek hat einen M.Sc. in Geologie von der University of British Columbia.Das Unternehmen hat 400.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,43 $ pro Aktie ausübbar sind."Farhad Abasov"Vorsitzender des Verwaltungsrats 