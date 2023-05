Gold Fields mit Schwung beim zweiten Anlauf

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. benötigte etwas mehr Anlauf und Schwung, um die damals - zur vergangenen Analyse vom 10. Januar - prognostizierten Kursniveaus im Bereich von 14,14 USD und höher zu erreichen. Faktisch tauchten die Notierungen nochmals temporär in den einstelligen Kursbereich ab, bevor es hinauf zu früheren Kursen ging. Betrachten wir im Nachgang die aktuelle Lage.Gegenwärtig läuft, wie beim Goldpreis selbst, eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Abzuwarten bleibt daher, inwiefern sich diese ausdehnt oder einem baldigen Ende nährt. Anand der Aktie sollte sich idealerweise oberhalb von 15,10 USD eine Stabilisierung einstellen, sodass in zeitnaher Folge ein erneuter Anstieg in Richtung der Marke von 18,00 USD starten kann.Oberhalb dessen wäre im weiteren Verlauf die runde Zielmarke von 20,00 USD je Anteilsschein zu benennen. Das Comeback der Bullen in diesem Fall zweifelsfrei besiegelt und neuen Höchstständen der Weg geebnet.Demgegenüber müsste man sich unterhalb von 15,00 USD auf eine größere Gegenbewegung einstellen. Diese sich ausdehnende Abwärtsbewegung sollte die gestaffelten Marken von 14,14 USD und darunter das Level bei 13,15 USD in Aussicht stellen. Bei Korrekturumständen müsste man sogar mit einem Rücklauf bis zur Marke von 12,00 USD kalkulieren. Wobei knapp darunter die entscheidenden Marken zur Stabilisierung bei 11,80 bzw. 11,58 USD zu finden wären. Dort erscheint aus heutiger Sicht das Ende der sich in diesem Fall stark ausgedehnten Korrektur denkbar.Die laufende Konsolidierung könnte schon bald ihr Ende gefunden haben. Speziell oberhalb von 15,10 USD behalten die Bullen unmittelbar das Zepter im Huf, sodass in zeitlicher Nähe ein Wiedererstarken in Richtung von 18,00 USD erfolgen sollte. Oberhalb dessen sollte man sich dann auf mittelfristige Kurse im Bereich um 20,00 USD einstellen.Die naheliegende Unterstützung von 15,10 USD sollte alsbald einen Test erfahren. Kippen die Notierungen jedoch auch darunter, erscheinen weitere Verluste kaum vermeidbar. In der Konsequenz müsste man Verluste bis zu den Niveaus von 14,14 USD und darunter bei 13,15 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.