WTI-OIL vor neuem Abwärtsimpuls

Quelle Chart: stock3

Das Rohöl der Sorte WTI schoss, im Anschluss an das neue Verlaufstief vom 4. Mai bei 63,76 USD, dynamisch in Richtung Widerstand bei 73,15 USD. Seither wird eine gewisse Lethargie deutlich, welche einen neuen Abwärtsimpuls initiieren könnte. Dabei sollte man einen weiteren Rücklauf bis 65,48 USD bzw. 63,76 USD einkalkulieren. Unterhalb dieser Niveaus wartet schließlich die Marke von rund 60,00 USD je Barrel auf einen Test.Ein Umdenken der gegenwärtig bärischen Chartsituation erscheint bei einer Rückkehr über 75,31 USD notwendig. In diesem Fall wären vielmehr weitere Aufwärtsschübe bis 80,00 USD zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.